https://sputnik-georgia.ru/20260114/besplatnyy-vuz-i-sokraschenie-obucheniya--novaya-reforma-obrazovaniya-v-gruzii-296610359.html

Бесплатный вуз и сокращение обучения – новая реформа образования в Грузии

Бесплатный вуз и сокращение обучения – новая реформа образования в Грузии

Sputnik Грузия

Обучение на первой и второй ступенях в государственных вузах для граждан Грузии будет бесплатным, однако на факультетах введут квоты 14.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-14T10:52+0400

2026-01-14T10:52+0400

2026-01-14T10:52+0400

грузия

общество

новости

образование

реформа системы образования в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0c/249196683_0:88:1680:1033_1920x0_80_0_0_51a8e25326200c374de643588d1878ed.jpg

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. С 2026 года в Грузии вступит в силу новая система обучения в вузах страны.Согласно новшеству, в Грузии обучение в вузах на первой ступени для получения степени бакалавра будет длиться три года вместо четырех, а обучение на второй ступени для получения степени магистра – один год вместо двух, плюс дополнительный год для поступления в докторантуру.После обучения по полной программе студент, набрав 300 кредитов, сможет продолжать обучение для получения докторской степени в европейских университетах.Обучение на первой и второй ступенях в государственных вузах для граждан Грузии будет бесплатным, однако на факультетах введут квоты.Что касается поступления, то число одинаковых образовательных программ в государственных вузах сократится до одной, но студенты смогут выбрать при поступлении и программы коммерческих вузов.Кроме того, в государственные вузы больше нельзя будет поступать иностранным гражданам, если это не перевод по программе обмена. Для них в Грузии будут открыты двери только частных вузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, образование, реформа системы образования в грузии