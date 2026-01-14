https://sputnik-georgia.ru/20260114/besplatnyy-vuz-i-sokraschenie-obucheniya--novaya-reforma-obrazovaniya-v-gruzii-296610359.html
Бесплатный вуз и сокращение обучения – новая реформа образования в Грузии
Бесплатный вуз и сокращение обучения – новая реформа образования в Грузии
Обучение на первой и второй ступенях в государственных вузах для граждан Грузии будет бесплатным, однако на факультетах введут квоты
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. С 2026 года в Грузии вступит в силу новая система обучения в вузах страны.Согласно новшеству, в Грузии обучение в вузах на первой ступени для получения степени бакалавра будет длиться три года вместо четырех, а обучение на второй ступени для получения степени магистра – один год вместо двух, плюс дополнительный год для поступления в докторантуру.После обучения по полной программе студент, набрав 300 кредитов, сможет продолжать обучение для получения докторской степени в европейских университетах.Обучение на первой и второй ступенях в государственных вузах для граждан Грузии будет бесплатным, однако на факультетах введут квоты.Что касается поступления, то число одинаковых образовательных программ в государственных вузах сократится до одной, но студенты смогут выбрать при поступлении и программы коммерческих вузов.Кроме того, в государственные вузы больше нельзя будет поступать иностранным гражданам, если это не перевод по программе обмена. Для них в Грузии будут открыты двери только частных вузов.
