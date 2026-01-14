Грузия
Безответственно и неприемлемо! В Грузии резко раскритиковали заявление президента Молдовы
Безответственно и неприемлемо! В Грузии резко раскритиковали заявление президента Молдовы
Грузия является суверенным государством, и грузинский народ хочет, чтобы страна была сильной, независимой и суверенной, напомнила политик 14.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Заявление президента Молдовы Майи Санду о возможном присоединении страны к Румынии ставит на второй план суверенитет государства, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае референдума проголосовала бы за присоединение Молдовы к Румынии, объяснив это сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми сталкивается республика как суверенное государство. По ее словам, Санду видит интересы Молдовы не как независимого, суверенного государства, а как часть другого государства. "Еще раз подчеркну: это решение молдавского народа – каким путем вести свою страну", – добавила Бочоришвили. При этом глава МИД отметила, что Грузия является суверенным государством, и грузинский народ хочет, чтобы страна была сильной, независимой и суверенной. Заявление лидера Молдовы также раскритиковал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани, назвав его абсолютно безответственным. "Такое отношение к собственной стране показывает, что этот человек готов полностью отказаться от суверенитета своей страны и уничтожить ее идентичность. Для нас это, конечно, категорически неприемлемо", – заявил Мачавариани. "Грузинская мечта" проводит абсолютно противоположную политику, и именно за это европейские бюрократы критикуют власти страны, отметил депутат. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Безответственно и неприемлемо! В Грузии резко раскритиковали заявление президента Молдовы

16:36 14.01.2026 (обновлено: 16:40 14.01.2026)
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Министр иностранных дел Мака Бочоришвили на встрече глав дипломатических миссий Грузии за рубежом - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2026
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Грузия является суверенным государством, и грузинский народ хочет, чтобы страна была сильной, независимой и суверенной, напомнила политик
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Заявление президента Молдовы Майи Санду о возможном присоединении страны к Румынии ставит на второй план суверенитет государства, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае референдума проголосовала бы за присоединение Молдовы к Румынии, объяснив это сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми сталкивается республика как суверенное государство.

"Одно является фактом: тот важный элемент, который необходим для существования государства и который называется суверенитетом, в данном случае отодвинут на второй план, и для президента Молдовы он не является приоритетом в защите интересов собственной страны", – сказала Бочоришвили.

По ее словам, Санду видит интересы Молдовы не как независимого, суверенного государства, а как часть другого государства.
"Еще раз подчеркну: это решение молдавского народа – каким путем вести свою страну", – добавила Бочоришвили.
При этом глава МИД отметила, что Грузия является суверенным государством, и грузинский народ хочет, чтобы страна была сильной, независимой и суверенной.

"Именно поэтому грузинский народ делает тот выбор, который делает. И этот выбор еще раз подтверждает, что у грузинского народа хватает мудрости выбирать такую власть, которая укрепляет независимость и суверенитет страны", – напомнила Бочоришвили.

Заявление лидера Молдовы также раскритиковал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани, назвав его абсолютно безответственным.
"Такое отношение к собственной стране показывает, что этот человек готов полностью отказаться от суверенитета своей страны и уничтожить ее идентичность. Для нас это, конечно, категорически неприемлемо", – заявил Мачавариани.
"Грузинская мечта" проводит абсолютно противоположную политику, и именно за это европейские бюрократы критикуют власти страны, отметил депутат.

Грузия и ЕС

Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
0