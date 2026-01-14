https://sputnik-georgia.ru/20260114/bochorishvili-gruziya-obespokoena-oslableniem-es-i-zainteresovana-v-silnoy-evrope-296623956.html

Бочоришвили: Грузия обеспокоена ослаблением ЕС и заинтересована в сильной Европе

Бочоришвили: Грузия обеспокоена ослаблением ЕС и заинтересована в сильной Европе

14.01.2026

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Грузия заинтересована в том, чтобы Европа была сильной, и поэтому обеспокоена ослаблением Европейского союза как глобального игрока, сказала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о текущей ситуации в Европейском союзе и необходимости реформ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС необходимы изменения, способные помочь объединению вернуть свои позиции в мире. По его словам, европейские страны не успевают за темпами экономического развития и фактически потеряли контроль над ситуацией в некоторых городах, наводненными мигрантами. Как подчеркнул Трамп, некоторые места в Европе уже стали неузнаваемыми. "Мы давно обеспокоены событиями, которые наблюдаем в Брюсселе, и той ролью, которую, к сожалению, играет бюрократия для Европейского союза и Европы. Сегодня США громко об этом говорят. Мы всегда говорили, что у нас есть субъективный интерес в том, чтобы Европа была сильной, чтобы Европа была такой, частью которой должна быть Грузия", – отметила Бочоришвили. Глава грузинского дипведомства отметила, что текущие процессы в Европейском союзе и бюрократия в Брюсселе давно являются предметом обсуждения. По словам министра, сильная Европа, играющая активную роль в глобальных процессах, важна для Грузии. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

