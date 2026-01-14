ЕС руководствуется двойными стандартами – премьер Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260114/es-rukovodstvuetsya-dvoynymi-strandartami---premer-gruzii-296646913.html

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Евросоюз руководствуется двойными стандартами, что проявилось и в назначении специального представителя для переговоров с Россией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз планирует назначить специального представителя для переговоров с Россией. Среди рассматриваемых кандидатов – Марио Драги и Александр Стубб. Он отметил, что Евросоюз давно руководствуется двойными стандартами. "Вы видите, что по отношению к другим странам тоже применяются такие двойные стандарты", – сказал Кобахидзе. Он привел пример Молдовы, которая не вводила санкции против Российской Федерации и не разрывала с ней дипотношений, но в отношении нее со стороны ЕС не было ни одного критического заявления. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

