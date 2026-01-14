https://sputnik-georgia.ru/20260114/gosdep-ssha-podtverdil-priostanovku-vydachi-immigratsionnykh-viz-dlya-75-stran-296650935.html

Госдеп США подтвердил приостановку выдачи иммиграционных виз для 75 стран

14.01.2026

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Госдепартамент Соединенных Штатов подтвердил сообщения СМИ о том, что приостановка выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию и Грузию, связана с пересмотром процедур их обработки.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщал, что госдеп приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран, включая Сомали, Россию, Афганистан и Бразилию, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение должно было вступить в силу 21 января и действовать неопределенный срок."Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока государственный департамент не пересмотрит процедуры оформления иммиграционных документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые могли бы воспользоваться социальными и общественными льготами", - говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом.Решение касается, в частности, граждан России, Сомали, Афганистана, Ирана, Ирака, Египта, Нигерии, Таиланда и ряда других стран. Госдеп распорядился временно прекратить выдачу виз, пока ведомство проводит переоценку процедур проверки и отбора заявителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

