https://sputnik-georgia.ru/20260114/gosdep-ssha-podtverdil-priostanovku-vydachi-immigratsionnykh-viz-dlya-75-stran-296650935.html
Госдеп США подтвердил приостановку выдачи иммиграционных виз для 75 стран
Госдеп США подтвердил приостановку выдачи иммиграционных виз для 75 стран
Sputnik Грузия
Решение должно вступить в силу 21 января и действовать неопределенный срок 14.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-14T20:37+0400
2026-01-14T20:37+0400
2026-01-14T20:53+0400
новости
в мире
сша
госдепартамент сша
госдеп сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23600/76/236007671_629:410:3000:1743_1920x0_80_0_0_049a5aa9a99de18349f0d44b20f8b7db.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Госдепартамент Соединенных Штатов подтвердил сообщения СМИ о том, что приостановка выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию и Грузию, связана с пересмотром процедур их обработки.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщал, что госдеп приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран, включая Сомали, Россию, Афганистан и Бразилию, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение должно было вступить в силу 21 января и действовать неопределенный срок."Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока государственный департамент не пересмотрит процедуры оформления иммиграционных документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые могли бы воспользоваться социальными и общественными льготами", - говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом.Решение касается, в частности, граждан России, Сомали, Афганистана, Ирана, Ирака, Египта, Нигерии, Таиланда и ряда других стран. Госдеп распорядился временно прекратить выдачу виз, пока ведомство проводит переоценку процедур проверки и отбора заявителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23600/76/236007671_554:0:2979:1819_1920x0_80_0_0_7fe9966c3925afdfebc5099d1a2af4b2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире, сша, госдепартамент сша, госдеп сша
новости, в мире, сша, госдепартамент сша, госдеп сша
Госдеп США подтвердил приостановку выдачи иммиграционных виз для 75 стран
20:37 14.01.2026 (обновлено: 20:53 14.01.2026)
Решение должно вступить в силу 21 января и действовать неопределенный срок
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Госдепартамент Соединенных Штатов подтвердил сообщения СМИ о том, что приостановка выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию и Грузию, связана с пересмотром процедур их обработки.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщал, что госдеп приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран, включая Сомали, Россию, Афганистан и Бразилию, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение должно было вступить в силу 21 января и действовать неопределенный срок.
"Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока государственный департамент не пересмотрит процедуры оформления иммиграционных документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые могли бы воспользоваться социальными и общественными льготами", - говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом.
Решение касается, в частности, граждан России, Сомали, Афганистана, Ирана, Ирака, Египта, Нигерии, Таиланда и ряда других стран. Госдеп распорядился временно прекратить выдачу виз, пока ведомство проводит переоценку процедур проверки и отбора заявителей.