Граждане Грузии и иностранцы задержаны в Тбилиси за наркопреступления

Арестованным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 14.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала четырех человек по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже крупной и особо крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД. Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы. Задержания произвели в разное время. Во время обысков в квартирах задержанных и при личном досмотре правоохранители обнаружили и изъяли крупную партию наркотиков, подготовленных к продаже. Среди них — клефедрон, MDMA, мефедрон и сушеная марихуана. Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Ведется расследование по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов", "Незаконное присвоение или вымогательство наркотических средств, их аналогов, прекурсоров, новых психоактивных веществ". Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Арестованным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала четырех человек по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже крупной и особо крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД.
Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы. Задержания произвели в разное время.
Во время обысков в квартирах задержанных и при личном досмотре правоохранители обнаружили и изъяли крупную партию наркотиков, подготовленных к продаже. Среди них — клефедрон, MDMA, мефедрон и сушеная марихуана.
Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
Ведется расследование по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов", "Незаконное присвоение или вымогательство наркотических средств, их аналогов, прекурсоров, новых психоактивных веществ".
Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.