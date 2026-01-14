https://sputnik-georgia.ru/20260114/gruppa-bzikebi-predstavit-gruziyu-na-evrovidenii---2026-v-vene-296635923.html

Группа "Бзикеби" представит Грузию на "Евровидении – 2026" в Вене

Группа "Бзикеби" представит Грузию на "Евровидении – 2026" в Вене

Sputnik Грузия

В прошлом году Грузию на конкурсе "Евровидение" представляла певица Мариам Шенгелия, но в финал не прошла 14.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-14T18:08+0400

2026-01-14T18:08+0400

2026-01-14T18:43+0400

евровидение

евровидение 2026

софо нижарадзе

вена

австрия

культура

новости

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0e/296635740_0:178:1689:1128_1920x0_80_0_0_0e55bccc1ddea32315f21b57e492f127.jpg

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Победитель "Детского Евровидения" 2008 года трио "Бзикеби" представит Грузию на песенном конкурсе "Евровидение-2026" в Вене. "Евровидение" в 2026 году пройдет 12, 14 и 16 мая в "Винер Штадтхалле" в столице Австрии – Вене. В состав музыкальной группы "Бзикеби" входят Георгий Шиолашвили, Мариам Татулашвили и Мариам Кикуашвили. Они приобрели популярность в детстве, когда выиграли "Детское Евровидение-2008", представляя Грузию. Группа сформировалась в Тбилиси в 2008 году. Первоначально ее участники выступали на "Детском Евровидении" по отдельности, но по решению жюри были объединены в одну группу. На тот момент "Бзикеби" были самыми юными участниками конкурса, им было по 10 лет. Они принесли Грузии первую победу в истории "Детского Евровидения". После победы на группа выпустила альбом "Забузеи", песни из которого известны многим детям в стране. В прошлом году Грузию на конкурсе "Евровидение" представляла певица Мариам Шенгелия, но в финал не прошла. Дебют Грузии на "Евровидении" состоялся в 2007 году. Дважды представителям Грузии удалось занять девятое место в финале: Софии Нижарадзе с песней Shine в 2010 году и Eldrine с песней One More Day в 2011 году. Этот результат пока остается лучшим. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

вена

австрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

евровидение, евровидение 2026, софо нижарадзе, вена, австрия, культура, новости, грузия