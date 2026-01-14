https://sputnik-georgia.ru/20260114/gruziya-otmechaet-den-gosudarstvennogo-flaga-296623636.html

Грузия отмечает День государственного флага

Грузия отмечает День государственного флага

14.01.2026

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В Грузии 14 января отмечают день одного из главных атрибутов страны – государственного флага.Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами, был утвержден 14 января 2004 года после "революции роз". Праздник был утвержден в 2012 году. Государственный совет геральдики ежегодно призывает граждан 14 января вывешивать грузинский флаг на балконах и окнах своих домов.С XII века различные источники в основном сообщали о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках Мцхетского кафедрального собора Светицховели (ок. XII века) изображен корабль с красным флагом на корме, в центре которого белый крест. Изображение грузинского белого флага с красными крестами внесено во "Всемирный атлас" XIV века, который составил францисканский монах (имя его осталось неизвестным). Такой же флаг изображался на итальянских и испанских картах тех лет.В 1992 году древний флаг решили возродить. Ассоциация геральдики Грузии разработала вариант этого флага с несколько видоизмененными маленькими крестами в углах. Вместо традиционных прямых крестов были использованы т. н. "болнисские кресты", или, как их еще называли, "кресты Леопольда". Планировалось сделать этот флаг военным знаменем Грузии. Проект рассматривался Комиссией по госсимволике, но решение принято не было.В 2003 году именно этот флаг (с болнисскими крестами) был поддержан политической оппозицией, выступавшей против экс-президента Эдуарда Шеварднадзе. В качестве партийного флага он стал символом "Единого национального движения" (лидером которого является бывший президент Михаил Саакашвили).После "революции роз", которая произошла 23 ноября 2003 года, 14 января 2004 года министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили от имени нового руководства страны предложил парламенту утвердить белый флаг с красными крестами в качестве главного государственного символа. Решение о принятии нового флага было поддержано большинством депутатов (147 против 1). Новый флаг вечером 14 января уже был поднят над зданием парламента. День 14 января был объявлен Днем государственного флага Грузии.В частности, 14 ноября 1990 года первая сессия Верховного Совета Республики Грузия приняла закон Республики Грузия "Об объявлении переходного периода в Республике Грузия, "которым были внесены изменения в Конституцию (Основной Закон) Грузинской ССР, в т. ч. было изменено наименование "Грузинская Советская Социалистическая Республика" на "Республика Грузия", а статья 181 была изложена в новой редакции: "Государственный и национальный флаг Грузии представляет собой ткань кизилового цвета прямоугольной формы, на которой со стороны древка, в верхнем углу, – черная (сверху) и белая (снизу) полосы".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

