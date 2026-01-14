https://sputnik-georgia.ru/20260114/gruziya-pretenduet-na-rol-globalnogo-khaba-mezhdu-zapadom-i-vostokom--glava-mid-296625542.html
Грузия претендует на роль глобального хаба между Западом и Востоком – глава МИД
По ее словам, в рамках саммита в ОАЭ особое внимание уделят теме Среднего коридора, его функционированию и развитию с учетом национальных интересов Грузия 14.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-14T13:53+0400
2026-01-14T13:53+0400
2026-01-14T14:20+0400
политика
грузия
новости
мака бочоришвили
европа
ираклий кобахидзе
азия
азербайджан
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Грузия играет важную роль в обеспечении связности между Западом и Востоком и обладает значительным потенциалом стать глобальным транспортно-логистическим хабом, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Глава МИД находится в Абу-Даби на саммите Недели устойчивого развития вместе с делегацией во главе с премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе. Мероприятие проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 15 января. В рамках саммита запланировано выступление главы правительства на тематической панели, посвященной Среднему коридору – соединению Европы и Азии посредством энергетики. По ее словам, в рамках саммита премьер-министр уделит особое внимание теме Среднего коридора, его функционированию и развитию с учетом национальных интересов страны. Глава правительства также подчеркнет значение этого маршрута как для региона, так и в глобальном масштабе, а также роль Грузии в рамках данного коридора. "Для нас важно, чтобы на подобных форумах, которые связаны с экономическим развитием и развитием стран, звучала позиция Грузии и было хорошо осознано, какую роль наша страна может сыграть для региона", – отметила министр. Саммит Недели устойчивого развития в Абу-Даби, основными темами которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, собирает глав государств и правительств, бизнес-лидеров, молодых инноваторов и политиков со всего мира. Премьер-министр находится в Абу-Даби вместе с правительственной делегацией, в состав которой вошли министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квиривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
европа
азия
азербайджан
2026
Новости
политика, грузия, новости, мака бочоришвили, европа, ираклий кобахидзе, азия, азербайджан
13:53 14.01.2026 (обновлено: 14:20 14.01.2026)
По ее словам, в рамках саммита в ОАЭ особое внимание уделят теме Среднего коридора, его функционированию и развитию с учетом национальных интересов Грузия
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Грузия играет важную роль в обеспечении связности между Западом и Востоком и обладает значительным потенциалом стать глобальным транспортно-логистическим хабом, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Глава МИД находится в Абу-Даби на саммите Недели устойчивого развития вместе с делегацией во главе с премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе. Мероприятие проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 15 января. В рамках саммита запланировано выступление главы правительства на тематической панели, посвященной Среднему коридору – соединению Европы и Азии посредством энергетики.
"Грузия является очень важной страной, которая играет значимую роль с точки зрения связанности между Западом и Востоком, и не только. У Грузии есть огромный потенциал стать глобальным хабом именно в этом направлении", – заявила Бочоришвили.
По ее словам, в рамках саммита премьер-министр уделит особое внимание теме Среднего коридора, его функционированию и развитию с учетом национальных интересов страны. Глава правительства также подчеркнет значение этого маршрута как для региона, так и в глобальном масштабе, а также роль Грузии в рамках данного коридора.
"Для нас важно, чтобы на подобных форумах, которые связаны с экономическим развитием и развитием стран, звучала позиция Грузии и было хорошо осознано, какую роль наша страна может сыграть для региона", – отметила министр.
Саммит Недели устойчивого развития в Абу-Даби, основными темами которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, собирает глав государств и правительств, бизнес-лидеров, молодых инноваторов и политиков со всего мира.
Премьер-министр находится в Абу-Даби вместе с правительственной делегацией, в состав которой вошли министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квиривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.