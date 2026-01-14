https://sputnik-georgia.ru/20260114/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-yanvarya-2026-296620458.html

Какой сегодня церковный праздник: 14 января 2026

Какой сегодня церковный праздник: 14 января 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 14 января отмечают праздник Обрезания Господня и день памяти святого Василия 14.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-14T01:01+0400

2026-01-14T01:01+0400

2026-01-14T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/07/250554067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7dd479cb1eb66b31855af55faf70da6.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, что за праздник Обрезание Господне, а также кем был святой Василий, и почему он упоминается в церковном календаре.Обрезание ГосподнеПо церковному календарю 14 января 2025 года отмечают праздник Обрезания Господня. Первые сведения о нем относятся к IV веку, примерно к тому же периоду, когда христиане начали праздновать отдельно Рождество.Согласно Евангелию, на восьмой день после Рождения Иисуса по ветхозаветному закону был совершен обряд обрезания. При совершении обряда Богомладенцу дали имя Иисус – Спаситель, которое архангел Гавриил назвал Деве Марии еще в день Благовещения.Обрезание в качестве обряда посвящения Божеству существовало у многих народов, в том числе и у египтян. У евреев этот обряд, которому уже много веков, был установлен для всех младенцев мужского пола в знак завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками.Правила предписывали совершать обрезание на восьмой день, когда новорожденный окрепнет. К тому же число 8 выражало полноту и совершенство. Откладывать совершение обряда на более позднее время считалось выражением пренебрежения, недопустимым там, где речь идет о Божьем повелении.Обряду подвергались только мальчики, так как для продолжения рода достаточно было освящения главы семьи, жена же с мужем составляла единое целое. В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он и являлся.Василий ВеликийПо церковному календарю 14 января поминают святого Василия Великого, философа и богослова, который много сил и внимания уделил литургическому творчеству.Родился будущий святой в семье благородных и благочестивых родителей в Кесарии примерно в 330 году. Василий получил блестящее образование. Он учился у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, в школах Константинополя и в Афинах.В Кесарию Василий вернулся примерно в 357-м, где вскоре вступил на путь аскетической жизни. Приняв Крещение от епископа Кесарийского Диания, он был поставлен чтецом.В 362 году Василия рукоположили в сан диакона, а в 364-м – пресвитера. Управление церковными делами к святому перешло в тяжелые времена для православия, при императоре Валенте (334-378), стороннике лжеучения Ария, отрицавшего единосущность Бога-Отца и Бога-Сына.Епископом на Кесарийскую кафедру Василия возвели в 370 году. Святой занимал этот пост почти десять лет до своей кончины в 379-м.Святитель проявлял себя твердым и принципиальным, строгим и сдержанным в соблюдении канонов. Все свои личные средства он использовал в пользу бедных – создавал богадельни, лечебницы, больницы, приюты для нищих и калек. Он также построил два монастыря – мужской и женский.Василий Великий прославился святостью, глубоким знанием Священного Писания, ученостью, а также трудами на благо церковного мира и единства.ИмениныПо церковному календарю 14 января именины отмечают Эмилия, Александр, Вячеслав, Василий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Платон, Петр, Трофим, Федот и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников