Кобахидзе и президент ОАЭ обсудили развитие двусторонних отношений Грузии и Эмиратов
17:37 14.01.2026 (обновлено: 17:47 14.01.2026)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВ Абу-Даби премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном
© Сourtesy of Georgian Government
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Позитивную динамику развития двусторонних отношений между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами обсудили в Абу-Даби премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с президентом ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Премьер-министр Грузии прибыл в Абу-Даби 12 января вместе с правительственной делегацией, в состав которой вошли глава МИД Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Кривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
"У меня состоялась очень интересная встреча с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном. Главными темами обсуждения стали дальнейшее укрепление существующего партнерства между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Особое внимание было уделено стратегическому сотрудничеству, инвестициям, инновациям и устойчивому развитию", – написал Кобахидзе.
Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Была подчеркнута важность исторической инвестиции компании Eagle Hills в Грузию в размере 6,6 млрд долларов США, а также роль проекта "Тбилисский сухой порт", реализованного при участии ОАЭ, и успешная деятельность других крупных инвестиционных компаний в Грузии.
Встреча состоялась в рамках визита премьер-министра Грузии на саммит Недели устойчивого развития в Абу-Даби.
Саммит Недели устойчивого развития в Абу-Даби, основными темами которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, собирает глав государств и правительств, бизнес-лидеров, молодых инноваторов и политиков со всего мира.
Грузия уже привлекла одну из крупнейших арабских компаний в 2025 году. Страна подписала инвестиционное соглашение с девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,5 млрд долларов в Тбилиси и Гонио.
Государство стало акционером проекта Eagle Hills и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.