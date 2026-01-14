https://sputnik-georgia.ru/20260114/kobakhidze-i-prezident-oae-obsudili-razvitie-dvustoronnikh-otnosheniy-gruzii-i-emiratov-296629581.html

Кобахидзе и президент ОАЭ обсудили развитие двусторонних отношений Грузии и Эмиратов

14.01.2026

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Позитивную динамику развития двусторонних отношений между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами обсудили в Абу-Даби премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с президентом ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Премьер-министр Грузии прибыл в Абу-Даби 12 января вместе с правительственной делегацией, в состав которой вошли глава МИД Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Кривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани. "У меня состоялась очень интересная встреча с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном. Главными темами обсуждения стали дальнейшее укрепление существующего партнерства между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Особое внимание было уделено стратегическому сотрудничеству, инвестициям, инновациям и устойчивому развитию", – написал Кобахидзе. Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Была подчеркнута важность исторической инвестиции компании Eagle Hills в Грузию в размере 6,6 млрд долларов США, а также роль проекта "Тбилисский сухой порт", реализованного при участии ОАЭ, и успешная деятельность других крупных инвестиционных компаний в Грузии. Встреча состоялась в рамках визита премьер-министра Грузии на саммит Недели устойчивого развития в Абу-Даби. Саммит Недели устойчивого развития в Абу-Даби, основными темами которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, собирает глав государств и правительств, бизнес-лидеров, молодых инноваторов и политиков со всего мира. Государство стало акционером проекта Eagle Hills и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

