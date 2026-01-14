https://sputnik-georgia.ru/20260114/novogodnyaya-derevnya-kak-s-razmakhom-v-stolitse-gruzii-otmetili-novyy-god---foto-296646561.html

"Новогодняя деревня": как с размахом в столице Грузии отметили Новый год – фото

"Новогодняя деревня": как с размахом в столице Грузии отметили Новый год – фото

Мэрия Тбилиси устроила настоящие праздничные новогодние гуляния для жителей и гостей города в самом центре грузинской столицы.

"Новогодняя деревня" была открыта в декабре на площади Первой Республики в самом центре Тбилиси и работала до 14 января включительно, по решению городских властей.

