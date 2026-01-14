"Новогодняя деревня": как с размахом в столице Грузии отметили Новый год – фото
Одна из главных площадей Тбилиси преобразилась в новогодние дни. Впервые в этом году главную елку страны разместили тут же, а не у здания парламента на проспекте Руставели.
У центрального входа в "Новогоднюю деревню" так красиво украсили сердечками одно из деревьев.
По решению мэрии Тбилиси, работу "Новогодней деревни" значительно продлили.
Из-за высокого спроса среди горожан и гостей города, было решено,
что новогодний городок проработает до 14 января включительно.
Вначале планировалось, что "Новогодняя деревня" будет работать до Рождества 7 января.
В новогодние праздники городок посетили сотни тысяч жителей Грузии и гостей страны.
Вся территория площади была празднично украшена.
Тут же разместили и огромный новогодний каток.
Помимо катка, на площади установили аттракционы для детей разного возраста.
Было открыто множество палаток с напитками и едой.
Гости могли находиться в "Новогодней деревне" хоть целый день, особенно, когда он выдавался теплым.
На празднование Нового года, "Новогоднюю деревню" и праздничную иллюминацию мэрия Тбилиси потратила 8,3 млн лари.
Но эффект от усилий по организации праздника и созданию настроения для тысяч людей превзошел ожидания.
Все праздничные дни "Новогодняя деревня" была заполнена довольными и радостными посетителями.
