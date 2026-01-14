Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20260114/novogodnyaya-derevnya-kak-s-razmakhom-v-stolitse-gruzii-otmetili-novyy-god---foto-296646561.html
"Новогодняя деревня": как с размахом в столице Грузии отметили Новый год – фото
"Новогодняя деревня": как с размахом в столице Грузии отметили Новый год – фото
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси устроила настоящие праздничные новогодние гуляния для жителей и гостей города в самом центре грузинской столицы.
2026-01-14T19:26+0400
2026-01-14T20:30+0400
новости грузии в фотографиях
фотоленты
мультимедиа
грузия
новый год
старый новый год
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0e/296638528_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47e9ab159156b1bdc0b11cb6b0b1a3b2.jpg
"Новогодняя деревня" была открыта в декабре на площади Первой Республики в самом центре Тбилиси и работала до 14 января включительно, по решению городских властей.
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, грузия, новый год, старый новый год, фото
"Новогодняя деревня": как с размахом в столице Грузии отметили Новый год – фото

19:26 14.01.2026 (обновлено: 20:30 14.01.2026)
Мэрия Тбилиси устроила настоящие праздничные новогодние гуляния для жителей и гостей города в самом центре грузинской столицы.
"Новогодняя деревня" была открыта в декабре на площади Первой Республики в самом центре Тбилиси и работала до 14 января включительно, по решению городских властей.
© photo: Sputnik / STRINGER

Одна из главных площадей Тбилиси преобразилась в новогодние дни. Впервые в этом году главную елку страны разместили тут же, а не у здания парламента на проспекте Руставели.

Одна из главных площадей Тбилиси преобразилась в новогодние дни. Впервые в этом году главную елку страны разместили тут же, а не у здания парламента на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / STRINGER

Одна из главных площадей Тбилиси преобразилась в новогодние дни. Впервые в этом году главную елку страны разместили тут же, а не у здания парламента на проспекте Руставели.

© photo: Sputnik / STRINGER

У центрального входа в "Новогоднюю деревню" так красиво украсили сердечками одно из деревьев.

У центрального входа в &quot;Новогоднюю деревню&quot; так красиво украсили сердечками одно из деревьев. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / STRINGER

У центрального входа в "Новогоднюю деревню" так красиво украсили сердечками одно из деревьев.

© photo: Sputnik / STRINGER

По решению мэрии Тбилиси, работу "Новогодней деревни" значительно продлили.

По решению мэрии Тбилиси, работу &quot;Новогодней деревни&quot; значительно продлили. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / STRINGER

По решению мэрии Тбилиси, работу "Новогодней деревни" значительно продлили.

© photo: Sputnik / STRINGER

Из-за высокого спроса среди горожан и гостей города, было решено,

Из-за высокого спроса среди горожан и гостей города, было решено, - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / STRINGER

Из-за высокого спроса среди горожан и гостей города, было решено,

© photo: Sputnik / STRINGER

что новогодний городок проработает до 14 января включительно.

что новогодний городок проработает до 14 января включительно. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / STRINGER

что новогодний городок проработает до 14 января включительно.

© photo: Sputnik / STRINGER

Вначале планировалось, что "Новогодняя деревня" будет работать до Рождества 7 января.

Вначале планировалось, что &quot;Новогодняя деревня&quot; будет работать до Рождества 7 января. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / STRINGER

Вначале планировалось, что "Новогодняя деревня" будет работать до Рождества 7 января.

© photo: Sputnik / STRINGER

В новогодние праздники городок посетили сотни тысяч жителей Грузии и гостей страны.

В новогодние праздники городок посетили сотни тысяч жителей Грузии и гостей страны. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / STRINGER

В новогодние праздники городок посетили сотни тысяч жителей Грузии и гостей страны.

© photo: Sputnik / STRINGER

Вся территория площади была празднично украшена.

Вся территория площади была празднично украшена. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / STRINGER

Вся территория площади была празднично украшена.

© photo: Sputnik / STRINGER

Тут же разместили и огромный новогодний каток.

Тут же разместили и огромный новогодний каток. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / STRINGER

Тут же разместили и огромный новогодний каток.

© photo: Sputnik / STRINGER

Помимо катка, на площади установили аттракционы для детей разного возраста.

Помимо катка, на площади установили аттракционы для детей разного возраста. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / STRINGER

Помимо катка, на площади установили аттракционы для детей разного возраста.

© photo: Sputnik / STRINGER

Было открыто множество палаток с напитками и едой.

Было открыто множество палаток с напитками и едой. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / STRINGER

Было открыто множество палаток с напитками и едой.

© photo: Sputnik / STRINGER

Гости могли находиться в "Новогодней деревне" хоть целый день, особенно, когда он выдавался теплым.

Гости могли находиться в &quot;Новогодней деревне&quot; хоть целый день, особенно, когда он выдавался теплым. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / STRINGER

Гости могли находиться в "Новогодней деревне" хоть целый день, особенно, когда он выдавался теплым.

© photo: Sputnik / STRINGER

На празднование Нового года, "Новогоднюю деревню" и праздничную иллюминацию мэрия Тбилиси потратила 8,3 млн лари.

На празднование Нового года, &quot;Новогоднюю деревню&quot; и праздничную иллюминацию мэрия Тбилиси потратила 8,3 млн лари. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / STRINGER

На празднование Нового года, "Новогоднюю деревню" и праздничную иллюминацию мэрия Тбилиси потратила 8,3 млн лари.

© photo: Sputnik / STRINGER

Но эффект от усилий по организации праздника и созданию настроения для тысяч людей превзошел ожидания.

Но эффект от усилий по организации праздника и созданию настроения для тысяч людей превзошел ожидания. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / STRINGER

Но эффект от усилий по организации праздника и созданию настроения для тысяч людей превзошел ожидания.

© photo: Sputnik / STRINGER

Все праздничные дни "Новогодняя деревня" была заполнена довольными и радостными посетителями.

Все праздничные дни &quot;Новогодняя деревня&quot; была заполнена довольными и радостными посетителями. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / STRINGER

Все праздничные дни "Новогодняя деревня" была заполнена довольными и радостными посетителями.

