Ситуация на дорогах Грузии – дорога к границе с Россией остается закрытой
Ситуация на дорогах Грузии – дорога к границе с Россией остается закрытой
Запрет на движение для транспорта с прицепом и полуприцепом сохраняется с 9 января 14.01.2026
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Единственная дорога в направлении грузино-российской границы остается закрытой для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Участок Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрылся 13 января. По данным департамента, на данный момент на участке сохраняется высокий уровень угрозы схода лавин, из-за чего невозможны ни проезд автомобилей, ни работы по расчистке дороги. Запрет на движение для транспорта с прицепом и полуприцепом сохраняется с 9 января. Кроме того, движение большегрузов закрыто и на других дорогах Грузии: На остальных дорогах движение свободно.
13:15 14.01.2026 (обновлено: 14:14 14.01.2026)
Запрет на движение для транспорта с прицепом и полуприцепом сохраняется с 9 января
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Единственная дорога в направлении грузино-российской границы остается закрытой для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Участок Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрылся 13 января.
По данным департамента, на данный момент на участке сохраняется высокий уровень угрозы схода лавин, из-за чего невозможны ни проезд автомобилей, ни работы по расчистке дороги.
Запрет на движение для транспорта с прицепом и полуприцепом сохраняется с 9 января.
Кроме того, движение большегрузов закрыто и на других дорогах Грузии:
Ахалкалаки – Карцахи, Ахалкалаки – Ниноцминда (дорога в направлении Турции);
Перевал Накерала на дороге соединяющий регионы Имерети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети;
Кутаиси-Алпана-Мамисони, участок Корениши-Шов;
Зугдиди – Джвари – Местия -Ласдили, участок Джвари-Ушгули.
Дорога для всех видов транспорта закрыта на следующих дорогах:
Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети;
Батуми-Ахалцихе, участок Годердзи-Уткисубани;
На остальных дорогах движение свободно.