Ситуация на дорогах Грузии – дорога к границе с Россией остается закрытой

Запрет на движение для транспорта с прицепом и полуприцепом сохраняется с 9 января 14.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Единственная дорога в направлении грузино-российской границы остается закрытой для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Участок Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрылся 13 января. По данным департамента, на данный момент на участке сохраняется высокий уровень угрозы схода лавин, из-за чего невозможны ни проезд автомобилей, ни работы по расчистке дороги. Запрет на движение для транспорта с прицепом и полуприцепом сохраняется с 9 января. Кроме того, движение большегрузов закрыто и на других дорогах Грузии: На остальных дорогах движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

