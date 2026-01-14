https://sputnik-georgia.ru/20260114/ukreplenie-partnerstva-posol-gruzii-provela-peregovory-s-chlenom-kongressa-ssha-296624484.html

Укрепление партнерства: посол Грузии провела переговоры с членом Конгресса США

В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет 14.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Двусторонние отношения между США и Грузией, перспективы их дальнейшего укрепления и новые возможности сотрудничества обсудила посол Грузии в США Тамар Талиашвили на встрече с членом Палаты представителей Конгресса США Анной Паулиной Луной. Как написала грузинский дипломат на своей странице в социальной сети, в ходе беседы также были затронуты текущие и развивающиеся геополитические процессы на международной арене. "Особый акцент был сделан на важности защиты суверенитета, проведения взвешенной миграционной политики, обеспечения энергетической независимости и продвижения мирной политики", – отметила Талиашвили. Анна Паулина Луна является членом комитетов Конгресса США по иностранным делам и надзору, возглавляет инициативную группу по рассекречиванию федеральных секретов и считается одной из самых молодых женщин-лидеров Республиканской партии США. Также заслуживает внимания ее служба в Военно-воздушных силах Армии США. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

