Борьба с наркопреступлениями в Грузии – среди задержанных граждане Германии и Турции

Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств 15.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Гражданине Германии и Турции задержаны по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию особо крупного количества наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в министерстве внутренних дел Грузии. Иностранцев задержали в Тбилисском международном аэропорту и на пограничном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница). В ходе обыска у обвиняемых нашли наркотики и психотропные вещества. Среди изъятого – кокаин, метамфетамин и прегабалин. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Кроме того, полиция Квемо Картли в разное время задержала двух мужчин по обвинению в приобретении и хранении особо крупного количества наркотиков. В результате обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств наркотики, в том числе метадон, марихуану и растение каннабис. Им грозит до 20 лет тюрьмы. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

