Экономика Грузии вырастет на 5,5% в 2026 году – Всемирный банк

Грузия останется лидером на Южном Кавказе по уровню роста ВВП, заявляют эксперты организации 15.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии в 2026 году на уровне 5,5%, говорится в докладе международного института. По прогнозу Всемирного банка, Грузия останется лидером на Южном Кавказе по уровню роста ВВП. При этом, по данным международного финансового института, экономика Армении вырастет в 2026 году на 4,9%, а Азербайджана – на 1,8%. "На Южном Кавказе ожидается замедление роста до 3,3 процента в 2026 году и 3,1 процента в 2027 году", – говорится в докладе. По данным Всемирного банка, в Азербайджане ожидается, что в 2026 году активность будет ограничена более слабым производством углеводородов, снижением мировых цен на нефть и более жесткой фискальной политикой. В Армении и Грузии ожидается умеренное снижение частного потребления по мере нормализации активности с высокой базы, в то время как ослабление денежных переводов и снижение экспортных поступлений, по прогнозам, окажут давление на текущие счета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

