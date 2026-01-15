https://sputnik-georgia.ru/20260115/eto-ne-tragediya-v-gruzii-prokommentirovali-priostanovku-immigratsionnykh-viz-ssha-296652800.html
Это не трагедия: в Грузии прокомментировали приостановку иммиграционных виз США
Это не трагедия: в Грузии прокомментировали приостановку иммиграционных виз США
Sputnik Грузия
С января 2025 года Госдеп аннулировал 85 тысяч виз в рамках политики президента Дональда Трампа 15.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-15T12:52+0400
2026-01-15T12:52+0400
2026-01-15T12:52+0400
политика
грузия
новости
грузинская мечта - демократическая грузия
сша
тбилиси
дональд трамп
ираклий кадагишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22863/51/228635186_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_f93ced29ab157a73e5a6a8baab6989a1.jpg
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Приостановка иммиграционных виз не является трагическим сигналом для Грузии и не означает прекращения выдачи обычных виз в США, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Госдепартамент США ранее подтвердил сообщения СМИ о том, что приостановка выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Грузию, связана с пересмотром процедур их обработки. Ранее эту информацию распространил телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского внешнеполитического ведомства. Решение должно вступить в силу 21 января и будет действовать на неопределенный срок. "Я рад, что Грузия не относится к числу стран, из которых людям приходится бежать. Соответственно, для нас это не должно быть признаком трагедии. Что касается обычных виз – учебных, для экономической деятельности, а также различных деловых или туристических виз в США, – они будут выдаваться в обычном режиме", – заявил Кадагишвили. При этом депутат отметил, что официальной информации пока недостаточно и делать окончательные выводы преждевременно. По его словам, приостановка иммиграционных виз в первую очередь касается стран, жители которых вынуждены покидать родину по политическим, социальным, экономическим причинам или из-за военных конфликтов. Он подчеркнул, что Грузия не относится к таким государствам, поэтому ситуацию не следует воспринимать как трагическую. Согласно документу, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей. С января 2025 года Госдеп аннулировал 85 тысяч виз в рамках политики президента Дональда Трампа, направленной на то, чтобы "сделать Америку снова безопасной". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22863/51/228635186_279:0:1000:541_1920x0_80_0_0_1fb75f7c24b847b818b10177a759f2d9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, тбилиси, дональд трамп, ираклий кадагишвили
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, тбилиси, дональд трамп, ираклий кадагишвили
Это не трагедия: в Грузии прокомментировали приостановку иммиграционных виз США
С января 2025 года Госдеп аннулировал 85 тысяч виз в рамках политики президента Дональда Трампа
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Приостановка иммиграционных виз не является трагическим сигналом для Грузии и не означает прекращения выдачи обычных виз в США, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Госдепартамент США ранее подтвердил сообщения СМИ о том, что приостановка выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Грузию, связана с пересмотром процедур их обработки. Ранее эту информацию распространил телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского внешнеполитического ведомства. Решение должно вступить в силу 21 января и будет действовать на неопределенный срок.
"Я рад, что Грузия не относится к числу стран, из которых людям приходится бежать. Соответственно, для нас это не должно быть признаком трагедии. Что касается обычных виз – учебных, для экономической деятельности, а также различных деловых или туристических виз в США, – они будут выдаваться в обычном режиме", – заявил Кадагишвили.
При этом депутат отметил, что официальной информации пока недостаточно и делать окончательные выводы преждевременно.
По его словам, приостановка иммиграционных виз в первую очередь касается стран, жители которых вынуждены покидать родину по политическим, социальным, экономическим причинам или из-за военных конфликтов. Он подчеркнул, что Грузия не относится к таким государствам, поэтому ситуацию не следует воспринимать как трагическую.
Согласно документу, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.
С января 2025 года Госдеп аннулировал 85 тысяч виз в рамках политики президента Дональда Трампа, направленной на то, чтобы "сделать Америку снова безопасной".