Это не трагедия: в Грузии прокомментировали приостановку иммиграционных виз США

Это не трагедия: в Грузии прокомментировали приостановку иммиграционных виз США

15.01.2026

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Приостановка иммиграционных виз не является трагическим сигналом для Грузии и не означает прекращения выдачи обычных виз в США, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Госдепартамент США ранее подтвердил сообщения СМИ о том, что приостановка выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Грузию, связана с пересмотром процедур их обработки. Ранее эту информацию распространил телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского внешнеполитического ведомства. Решение должно вступить в силу 21 января и будет действовать на неопределенный срок. "Я рад, что Грузия не относится к числу стран, из которых людям приходится бежать. Соответственно, для нас это не должно быть признаком трагедии. Что касается обычных виз – учебных, для экономической деятельности, а также различных деловых или туристических виз в США, – они будут выдаваться в обычном режиме", – заявил Кадагишвили. При этом депутат отметил, что официальной информации пока недостаточно и делать окончательные выводы преждевременно. По его словам, приостановка иммиграционных виз в первую очередь касается стран, жители которых вынуждены покидать родину по политическим, социальным, экономическим причинам или из-за военных конфликтов. Он подчеркнул, что Грузия не относится к таким государствам, поэтому ситуацию не следует воспринимать как трагическую. Согласно документу, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей. С января 2025 года Госдеп аннулировал 85 тысяч виз в рамках политики президента Дональда Трампа, направленной на то, чтобы "сделать Америку снова безопасной". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

