https://sputnik-georgia.ru/20260115/gruziya-protiv-bbc-zhaloba-za-feykovyy-syuzhet-o-protestakh-v-tbilisi-podana-296659729.html

Грузия против BBC: жалоба за фейковый сюжет о протестах в Тбилиси подана

Грузия против BBC: жалоба за фейковый сюжет о протестах в Тбилиси подана

Sputnik Грузия

Следующими инстанциями могут стать британская регулирующая комиссия и суды, включая Европейский суд по правам человека, заявил спикер 15.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-15T20:54+0400

2026-01-15T20:54+0400

2026-01-15T21:08+0400

грузия

новости

политика

шалва папуашвили

bbc

сгб

великобритания

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23691/17/236911757_0:214:2272:1492_1920x0_80_0_0_39a32f890491607a7c9a122321c40f62.jpg

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузинская сторона подала в британскую вещательную корпорацию BBC претензию из-за сюжета о якобы применении властями химических средств против протестующих в конце 2024 года, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. ВВС в 2025 году обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии провела расследование и доказала, что МВД Грузии не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит" (запрещенное химическое вещество, прим.). Иск полностью основывается на редакционных принципах BBC, Кодексе вещания Бюро по коммуникациям Великобритании, а также европейской судебной практике по правам человека. По его словам, требования правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии", которая является автором иска заключаются в следующем: "Если BBC не исправит нарушение, следующим этапом будет обращение в Британский офис по коммуникациям. Если и там не будет устранено нарушение, после этого у нас будет возможность обратиться в суд Великобритании. Для разоблачения этой отвратительной кампании против Грузии мы используем все правовые средства, включая право на обращение в Европейский суд по правам человека", – говорится в сообщении. Скандальный репортаж и выводы следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД, а также врачей, и собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ Грузии. По информации СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов для исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел. Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит". Кроме того, СГБ Грузии отмечает, что Лаша Шергелашвили, на информации которого в значительной степени основывались соображения автора сюжета, подготовленного BBC, находится в розыске по делу о тайнике оружия вблизи Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, шалва папуашвили, bbc, сгб, великобритания