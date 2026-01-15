https://sputnik-georgia.ru/20260115/kachestvo-prodovolstviya-proveryayut-v-magazinakh-na-gornykh-kurortakh-gruzii-296634881.html

Качество продовольствия проверяют в магазинах на горных курортах Грузии

Качество продовольствия проверяют в магазинах на горных курортах Грузии

15.01.2026

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Качество продовольствия активно проверяют в сетевых магазинах и малых торговых объектах на зимних горных курортах Грузии, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. В целях безопасности местных жителей и туристов, сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии регулярно проверяют заведения общественного питания и продовольственные магазины по всей стране. Контроль становится строже и тщательнее в разгар туристических сезонов – как зимой, так и летом. Инспекторы департамента Мцхета-Мтианети Агентства проверяют, соблюдаются ли условия продажи и размещения продуктов питания, сроки, температурный режим, а также правила предоставления информации о продовольствии потребителям, включая указание названия продукта, его состава, в том числе аллергенов, пищевых красителей и других добавок, веса, условий хранения и использования. Кроме того, на этикетке должны быть указаны наименование производителя/дистрибьютора продукта питания, адрес, страна происхождения продукта, пищевая ценность, дата изготовления, номер партии и т.д. В 2025 году государственный контроль был проведен на 512 объектах в регионе Мцхета-Мтианети. В результате более чем 1,2 тысячи проверок выявлено 92 нарушения, по которым были приняты меры в соответствии с законодательством. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

