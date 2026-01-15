https://sputnik-georgia.ru/20260115/kak-dolgo-prodlyatsya-morozy-v-gruzii-296635054.html
Как долго продлятся морозы в Грузии?
09:48 15.01.2026 (обновлено: 10:00 15.01.2026)
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Холодная погода и временами осадки сохранятся в Грузии до 18 января, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В Тбилиси 15-16 января ожидается холодная погода, преимущественно без осадков, а 17 января – снег. Температура воздуха ночью составит -3...-5 градусов, а днем – +2...+4 градуса.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются осадки. Температура воздуха ночью составит +1...+3 градуса, днем – +5...+7 градусов.
В низинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха ночью составит -1...-3 градуса, днем – +4...+6 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) временами ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -5...-10 градусов, днем – -1...-3 градуса.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается снег время от времени. Температура воздуха ночью составит -13...-15 градусов, днем – -5...-7 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -6...-8 градусов, днем – +1...+3 градуса.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплистскаро) местами ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -5... -7 градусов, днем – +2...+4 градуса.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -12...-14 градусов, днем – -2...-4 градуса.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидаются снегопады и метели. Температура воздуха ночью составит -18...-20 градусов, днем – -6...-8 градусов.