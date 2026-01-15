https://sputnik-georgia.ru/20260115/kak-dolgo-prodlyatsya-morozy-v-gruzii-296635054.html

Как долго продлятся морозы в Грузии?

В Тбилиси 15-16 января ожидается холодная погода, преимущественно без осадков, а 17 января – снег 15.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-15T09:48+0400

2026-01-15T09:48+0400

2026-01-15T10:00+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/15/292202974_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_71c20ad7438952d613b2cfd06dc5a8f2.jpg

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Холодная погода и временами осадки сохранятся в Грузии до 18 января, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В Тбилиси 15-16 января ожидается холодная погода, преимущественно без осадков, а 17 января – снег. Температура воздуха ночью составит -3...-5 градусов, а днем – +2...+4 градуса. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются осадки. Температура воздуха ночью составит +1...+3 градуса, днем – ​​+5...+7 градусов. В низинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха ночью составит -1...-3 градуса, днем – ​​+4...+6 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) временами ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -5...-10 градусов, днем ​​– -1...​​-3 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается снег время от времени. Температура воздуха ночью составит -13...-15 градусов, днем – ​​-5...​​-7 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -6...-8 градусов, днем – ​​+1...​​+3 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплистскаро) местами ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -5... -7 градусов, днем – ​​+2...​​+4 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -12...-14 градусов, днем – ​​-2...​​-4 градуса. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидаются снегопады и метели. Температура воздуха ночью составит -18...-20 градусов, днем – ​​-6...​​-8 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

