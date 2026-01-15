https://sputnik-georgia.ru/20260115/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-15-yanvarya-2026-296620667.html

Какой сегодня церковный праздник: 15 января 2026

Какой сегодня церковный праздник: 15 января 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 15 января отмечают день памяти святых Феогена, Сильвестра, Серафима и других 15.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-15T01:01+0400

2026-01-15T01:01+0400

2026-01-15T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264987776_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_106366d7e830284dfda819746e838717.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ ПарийскийПо церковному календарю 15 января поминают священномученика Феогена, пострадавшего за веру во время правления Ликиния (307-324), соправителя Константина Великого.В начале IV века будущий святой был епископом малоазийского города Пария. Трибун Заликинтий принуждал святителя отречься от Христа и, оставив священный сан, поступить на военную службу.Епископа, после его решительного отказа, жестоко избили и бросили в темницу, а затем приговорили утопить в море. Перед казнью святитель попросил дать ему время помолиться. Во время молитвы святого озарил необычайный свет.Корабельщики и некоторые из воинов, которым приказали утопить священномученика, пораженные увиденным, обратились в истинную веру, но другие воины поспешили бросить святого в море. Произошло это примерно в 320 году.Папа РимскийПо церковному календарю 15 января поминают святого Сильвестра – папу Римского (314-335).Родился будущий святой в христианской семье в Риме. Сильвестр учился у пресвитера Квирина, который дал ему хорошее образование и воспитал истинным христианином.Достигнув совершеннолетия, Сильвестр стал служить ближним – заботился о странниках, предоставляя им приют в своем доме. Во время преследования христиан он больше года укрывал в своем доме епископа Тимофея, обратившего многих в истинную веру.Сильвестр после мученической кончины епископа Тимофея тайно похоронил тело Святого. За это его схватили и заключили в темницу, но после скоропостижной смерти градоначальника освободили.Святого приняли в клир Римской церкви в 30 лет и рукоположили в сан диакона, а потом пресвитера. Епископом Римским Сильвестра избрали после смерти папы Мельхиада (311-314).Римской церковью папа Сильвестр управлял более 20 лет, пользуясь глубоким уважением христиан. Святой мирно скончался в 335 году.Серафим СаровскийПо церковному календарю 15 января поминают Серафима Саровского. Преподобный за праведную жизнь неоднократно удостоился посещения Божьей Матери и святых.Родился будущий святой в благочестивой купеческой семье в Курске в 1759 году. Мальчика, с которым чудеса начали происходить еще в детстве, назвали Прохор. Однажды, упав случайно с колокольни храма, он остался невредим.Вскоре после этого Прохор тяжело заболел, однако матери приснилась Пресвятая Богородица и пообещала, что мальчик выздоровеет. И действительно, ребенок быстро поправился, после того как его приложили к Курской иконе Божьей Матери "Знамение".Оставить мир окончательно Прохор решил в 17 лет. Мать благословила его простым медным крестом, который святой носил до конца жизни.Постриг с именем Серафим, что значит "пламенный", он принял в 1786 году. Через год был посвящен в сан иеродиакона, а еще через семь лет – в сан иеромонаха.Преподобный жил уединенно в лесу в келье и сам себе добывал пропитание. Он постоянно молился и соблюдал строгий пост.Святой кормил хлебом диких животных, в том числе и медведей, которые приходили к нему постоянно. А люди, в том числе и богатые, приходили к нему за советом. Узнав об этом, разбойники, в надежде обогатиться, напали на молящегося отшельника, жестоко избили, но богатств не нашли.Чудом выживший святой остался навсегда сгорбленным, но разбойников наказать не позволил.Серафим Саровский принял обет молчания в начале XIX века и почти 20 лет старался исполнять его. Святой последние семь-восемь лет жизни принимал всех людей, желающих его видеть, и исцелял их болезни. В их числе был царь Александр I.Преподобный мирно скончался в 1833 году. Бездыханное тело святого нашли в коленопреклоненной молитве перед образом Божьей Матери "Умиление" 15 января. Перед этой иконой Богородицы Саровский молился всю свою жизнь.ИмениныПо церковному календарю 15 января именины отмечают Василий, Герасим, Кузьма, Модест, Марк, Петр, Серафим, Сильвестр и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников