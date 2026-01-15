https://sputnik-georgia.ru/20260115/mer-tbilisi-poprosil-podderzhki-u-zhiteley-stolitsy-296654041.html

Мэр Тбилиси попросил поддержки у жителей столицы

Sputnik Грузия

Муниципалитет тщательно реализует все инфраструктурные проекты, что требует времени и терпения, заявил мэр Тбилиси 15.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Мэрии Тбилиси для реализации фундаментальных проектов в столице необходима поддержка и понимание горожан, заявил градоначальник Каха Каладзе в начале заседания горправительства. Расходы столичного бюджета в 2026 году составят 2 210,6 миллиона лари.Основная часть бюджета пойдет на улучшение транспортной инфраструктуры (696,3 миллиона). Кроме того, 305,9 миллиона лари потратят на строительство инфраструктурных объектов и замену аварийных жилых домов. "Еще раз хочу поблагодарить значительную часть населения Тбилиси, которая в третий раз доверила нам судьбу этого города, и прошу их поддержки и сотрудничества в реализации важных проектов. Без этого реализация таких масштабных проектов будет затруднительной", – сказал Каладзе. По его словам, сегодняшние власти должны сделать все возможное, чтобы оставить будущим поколениям лучший Тбилиси, с более экологичными, организованными инфраструктурой, общественным транспортом, новыми парками и зонами отдыха. "Мы уже неоднократно говорили, что 2026 год станет масштабным и знаменательным годом с точки зрения масштабных проектов, о которых мы будем предоставлять вам информацию поэтапно", – добавил Каладзе. По его словам, муниципалитет тщательно реализует все инфраструктурные проекты, что требует времени и терпения. "Когда мы начинаем реконструкцию улиц и обновление проспектов, это не просто фасадные работы. В первую очередь мы начинаем приводить в порядок изношенную подземную инфраструктуру. Такие работы сопровождаются шумом и перекрытиями дорог. Бывают случаи, когда также перекрываются поставки природного газа и воды", – отметил Калалдзе. Кроме того, мэр столицы, наряду с важностью инфраструктурных проектов, еще раз подчеркнул значимость социальных и медицинских программ и отметил, что ряд подобных программ будет финансироваться из муниципального бюджета и в этом году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

