Одобряете ли вы работу мэра Тбилиси Кахи Каладзе в 2025 году?
Одобряете ли вы работу мэра Тбилиси Кахи Каладзе в 2025 году?
Действующий мэр столицы Грузии Каха Каладзе в 2025 году в третий раз был переизбран на эту должность. Каладзе реализует активные инфраструктурные проекты...
Действующий мэр столицы Грузии Каха Каладзе в 2025 году в третий раз был переизбран на эту должность. Каладзе реализует активные инфраструктурные проекты, целью которых является трансформация Тбилиси в современный европейский город.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, насколько они одобряют политику Кахи Каладзе и ее последствия.
Одобряете ли вы работу мэра Тбилиси Кахи Каладзе в 2025 году?
14:33 15.01.2026 (обновлено: 15:17 15.01.2026)
Действующий мэр столицы Грузии Каха Каладзе в 2025 году в третий раз был переизбран на эту должность. Каладзе реализует активные инфраструктурные проекты, целью которых является трансформация Тбилиси в современный европейский город.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, насколько они одобряют политику Кахи Каладзе и ее последствия.