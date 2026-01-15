https://sputnik-georgia.ru/20260115/para-gruzinskikh-figuristov-lidiruet-na-chempionatae-evropy-posle-korotkoy-programmy-296652528.html

Пара грузинских фигуристов лидирует на чемпионатае Европы после короткой программы

Представители Грузии принимают участие в чемпионате Европы по фигурному катанию в британском Шеффилде 15.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина после исполнения короткой программы занимают первое место среди спортивных пар на чемпионате Европы в Шеффилде. Они получили от судей 75,96 балла, что стало лучшим результатом среди всех участников. Второе место после первого дня соревнований занимают немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, набравшие 74,81 балла. Тройку лидеров замыкают представители Венгрии Мария Павлова и Алексей Святченко (73,32). Имя чемпиона Европы объявят в четверг, после произвольной программы. Соревнования начнутся 15 января в 22:00 по тбилисскому времени. Что касается еще одной представительницы Грузии, Анастасии Губановой, то после короткой программы она получила от судей 56,17 балла и заняла 11-е место после первого этапа. Губанова выступит в произвольной программе 16 января, соревнования начнутся в 21:00. Ника Эгадзе в мужском одиночном катании и пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин в танцах на льду выступят 16 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

