"Провести страну через бурю": Папуашвили о приоритетах власти на фоне событий в Иране

Любые потрясения в нашем регионе, конечно же, рискованны для страны, отметил Папуашвили 15.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Основная задача правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" помочь преодолеть стране бурю в регионе без малейшего для нее вреда, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге, комментируя ситуацию в Иране. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. По его словам, любая нестабильность в регионе, безусловно, представляет опасность для Грузии. "В целом, когда в регионе происходят подобные процессы, нам нужно еще раз задуматься и осознать где мы, в каком регионе. Мы ведь здесь не впервые. Мы находимся в таком положении тысячелетиями, и то, что происходит сейчас, подобные потрясения случались много раз на протяжении веков", - заявил Папуашвили. Поэтому, по словам спикера парламента, отправной точкой в этой ситуации является не причинять вреда Грузии. "Любые потрясения в нашем регионе, конечно же, рискованны для нашей страны", – отметил Папуашвили. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

