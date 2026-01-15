https://sputnik-georgia.ru/20260115/rossiya-budet-dobivatsya-svoikh-tseley-do-gotovnosti-kieva-k-uregulirovaniyu---putin-296660009.html
Россия будет добиваться своих целей до готовности Киева к урегулированию - Путин
Россия будет добиваться своих целей до готовности Киева к урегулированию - Путин
Sputnik Грузия
Россия стремится к долгосрочному и устойчивому миру и готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми международными партнерами, заявил Путин во время... 15.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-15T17:34+0400
2026-01-15T17:34+0400
2026-01-15T19:34+0400
россия
в мире
политика
киев
москва
украина
владимир путин
минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/13/296266346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dde28b0bcf8a62e7c8b17b55f62d9bca.jpg
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Россия продолжит последовательно добиваться своих целей до того времени, пока Киев не поймет важность урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава российского государства в Кремле 15 января принял верительные грамоты у 34 новых иностранных послов. Церемония вручения верительных грамот прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.Выступая на церемонии, Путин подчеркнул, что РФ стремится к долгосрочному миру.При этом российский лидер в очередной раз подчеркнул, что Россия всегда готова выстраивать равные и взаимовыгодные отношения с международными партнерами.Обращаясь к иностранным дипломатам, которые будут возглавлять дипломатические миссии в России, Путин отметил важность обсуждения инициатив Москвы по выстраиванию архитектуры европейской и глобальной безопасности."РФ неоднократно выступала с инициативами построения надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности", – сказал российский лидер.Ранее Путин неоднократно заявлял, что цели специальной военной операции на Украине – денацификация и демилитаризация – будут достигнуты.В частности, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России в декабре 2025 года, Путин сказал: "Что здесь хочу особо отметить, какие задачи поставить в сфере военного строительства, в том числе, с учетом динамики ситуации на линии боевого соприкосновения. Первое – цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
киев
москва
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/13/296266346_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a46f5c668137ecc545b15e36b3402992.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, киев, москва, украина, владимир путин, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, киев, москва, украина, владимир путин, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Россия будет добиваться своих целей до готовности Киева к урегулированию - Путин
17:34 15.01.2026 (обновлено: 19:34 15.01.2026)
Россия стремится к долгосрочному и устойчивому миру и готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми международными партнерами, заявил Путин во время встречи с новыми иностранными послами в РФ
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Россия продолжит последовательно добиваться своих целей до того времени, пока Киев не поймет важность урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава российского государства в Кремле 15 января принял верительные грамоты у 34 новых иностранных послов. Церемония вручения верительных грамот прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Выступая на церемонии, Путин подчеркнул, что РФ стремится к долгосрочному миру.
"Но не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей", – отметил Путин.
При этом российский лидер в очередной раз подчеркнул, что Россия всегда готова выстраивать равные и взаимовыгодные отношения с международными партнерами.
Обращаясь к иностранным дипломатам, которые будут возглавлять дипломатические миссии в России, Путин отметил важность обсуждения инициатив Москвы по выстраиванию архитектуры европейской и глобальной безопасности.
"РФ неоднократно выступала с инициативами построения надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности", – сказал российский лидер.
По его словам, Москва считает, что нужно к ним вернуться, предметно обсудить, чтобы "закрепить те условия", на которых можно будет достичь мирного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Путин неоднократно заявлял, что цели специальной военной операции на Украине – денацификация и демилитаризация – будут достигнуты.
В частности, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России в декабре 2025 года, Путин сказал: "Что здесь хочу особо отметить, какие задачи поставить в сфере военного строительства, в том числе, с учетом динамики ситуации на линии боевого соприкосновения. Первое – цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты".