Россия готова к восстановлению отношений с Европой с условием - Путин

Путин выразил надежду, что Европа вернется к конструктивному диалогу для нормализации двусторонних отношений с Россией 15.01.2026, Sputnik Грузия

Президент России в Кремле принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших послов 34 иностранных государств.ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Россия готова к восстановлению сотрудничества со странами Евросоюза, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.Москва готова сотрудничать и поддерживать нормальные отношения со всеми государствами, подчеркнул глава российского государства.При этом он отметил, что отношения России с рядом европейских стран оставляют желать лучшего. В частности, со Словенией, Францией, Чехией, Португалией, Норвегией, Швецией, Австрией, Швейцарией, Италией. Послы этих стран сегодня вручили президенту России верительные грамоты.По словам Путина, отношения России и названных государств имеют глубокую и давнюю историю, наполнены примерами всестороннего взаимовыгодного партнерства. Но в настоящее время двусторонние отношения практически сведены к нулю.Он отметил, что отношения этих стран с Россией минимальны, а взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам поставлено на паузу.Вместе с тем Путин выразил надежду, что Европа вернется к конструктивному диалогу для нормализации двусторонних отношений с Россией. Это возможно при соблюдении всеми партнерами принципов уважения национальных интересов и с учетом законных озабоченностей в сфере безопасности, подчеркнул президент РФ."Хочется верить, что со временем ситуация изменится и наши государства вернутся к нормальному конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности", – сказал Путин.Он также подтвердил открытость России к сотрудничеству."Россия была и остается приверженной именно к таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений", – сказал президент.Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

