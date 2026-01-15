Россия готова к восстановлению отношений с Европой с условием - Путин

https://sputnik-georgia.ru/20260115/rossiya-gotova-k-vosstanovleniyu-otnosheniy-s-evropoy-s-usloviem---putin-296660172.html
Путин выразил надежду, что Европа вернется к конструктивному диалогу для нормализации двусторонних отношений с Россией
19:37 15.01.2026 (обновлено: 19:38 15.01.2026)
Путин выразил надежду, что Европа вернется к конструктивному диалогу для нормализации двусторонних отношений с Россией
Президент России в Кремле принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших послов 34 иностранных государств.
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Россия готова к восстановлению сотрудничества со странами Евросоюза, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.
Москва готова сотрудничать и поддерживать нормальные отношения со всеми государствами, подчеркнул глава российского государства.
При этом он отметил, что отношения России с рядом европейских стран оставляют желать лучшего. В частности, со Словенией, Францией, Чехией, Португалией, Норвегией, Швецией, Австрией, Швейцарией, Италией. Послы этих стран сегодня вручили президенту России верительные грамоты.
По словам Путина, отношения России и названных государств имеют глубокую и давнюю историю, наполнены примерами всестороннего взаимовыгодного партнерства. Но в настоящее время двусторонние отношения практически сведены к нулю.
"С каждым из представленных здесь европейских государств – Словенией, Францией, Чехией, Португалией, Норвегией, Швецией, Австрией, Швейцарией и Италией – наши отношения имеют глубокие исторические корни. (…) Нынешнее состояние двусторонних связей упомянутых стран с Россией оставляет желать лучшего", – сказал Путин.
Он отметил, что отношения этих стран с Россией минимальны, а взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам поставлено на паузу.
Вместе с тем Путин выразил надежду, что Европа вернется к конструктивному диалогу для нормализации двусторонних отношений с Россией. Это возможно при соблюдении всеми партнерами принципов уважения национальных интересов и с учетом законных озабоченностей в сфере безопасности, подчеркнул президент РФ.
"Хочется верить, что со временем ситуация изменится и наши государства вернутся к нормальному конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности", – сказал Путин.
Он также подтвердил открытость России к сотрудничеству.
"Россия была и остается приверженной именно к таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений", – сказал президент.
Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.