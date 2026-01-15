https://sputnik-georgia.ru/20260115/sgb-gruzii-rassleduet-fakt-vozmozhnoy-ataki-khakerov-na-sayt-administratsii-pravitelstva-296654967.html

СГБ Грузии расследует факт возможной атаки хакеров на сайт администрации правительства

15.01.2026

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Служба государственной безопасности начала расследование фактов саботажа и несанкционированного доступа к сайту администрации правительства Грузии, говорится в распространенном заявлении. Основанием для расследования послужила информация, полученная от администрации правительства Грузии, о предполагаемой кибератаке и определенных манипуляциях на веб-сайте администрации, направленных на нанесение ущерба государственным интересам Грузии путем распространения неверной информации в публичном пространстве, в том числе на причинение политических и экономических последствий, наносящих ущерб стране. "Служба государственной безопасности незамедлительно отреагировала – в целях предотвращения ущерба государственным интересам, в качестве превентивной меры, представителям СМИ, а также частным лицам было рекомендовано воздержаться от распространения информации", – говорится в заявлении. Следствие ведется по статьям "Самовольное проникновение в компьютерную систему" и "Саботаж". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

