СГБ Грузии расследует факт возможной атаки хакеров на сайт администрации правительства

Следствие ведется по статьям "Самовольное проникновение в компьютерную систему" и "Саботаж" 15.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Служба государственной безопасности начала расследование фактов саботажа и несанкционированного доступа к сайту администрации правительства Грузии, говорится в распространенном заявлении. Основанием для расследования послужила информация, полученная от администрации правительства Грузии, о предполагаемой кибератаке и определенных манипуляциях на веб-сайте администрации, направленных на нанесение ущерба государственным интересам Грузии путем распространения неверной информации в публичном пространстве, в том числе на причинение политических и экономических последствий, наносящих ущерб стране. "Служба государственной безопасности незамедлительно отреагировала – в целях предотвращения ущерба государственным интересам, в качестве превентивной меры, представителям СМИ, а также частным лицам было рекомендовано воздержаться от распространения информации", – говорится в заявлении. Следствие ведется по статьям "Самовольное проникновение в компьютерную систему" и "Саботаж". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
