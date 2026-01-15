https://sputnik-georgia.ru/20260115/spiker-parlamenta-gruzii-uspekhi-gruzii-v-ekonomike--urok-dlya-vsekh-296661098.html

Спикер парламента Грузии: успехи Грузии в экономике – урок для всех

Спикер парламента Грузии: успехи Грузии в экономике – урок для всех

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Успех грузинской экономики заключается в следовании национальным интересам, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно прогнозу Всемирного банка, Грузия в 2026 году останется лидером на Южном Кавказе по уровню роста ВВП. "Мы следовали нашим национальным интересам, интересам нашего общества, чтобы благосостояние росло, а не, наоборот, уменьшалось и наносило ущерб нашей стране, и мы получаем эти результаты. Это урок для всех – нужно верить и следовать своим национальным интересам, а не интересам и призывам других" – сказал Папуашвили. Он отметил, что если бы Грузия следовала указаниям Запада, она бы не смогла достичь такого роста экономики. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии в 2026 году на уровне 5,5%. При этом, по данным международного финансового института, экономика Армении вырастет в 2026 году на 4,9%, а Азербайджана – на 1,8%. Реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2025 года составил 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022-м – 10,4%, в 2023-м – 7,8%, а в 2024 году – 9,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

