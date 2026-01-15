https://sputnik-georgia.ru/20260115/ssha-priostanavlivayut-immigratsionnye-vizy-kak-eto-povliyaet-na-gruziyu-296657912.html
США приостанавливают иммиграционные визы: как это повлияет на Грузию
15.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Приостановка выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Грузию, не затрагивает туристические и другие неиммиграционные визы, которые продолжат выдаваться в обычном режиме, также ни одна уже действующая иммиграционная виза аннулирована не будет. Об этом сообщили в посольстве США в Грузии со ссылкой на сайт Государственного департамента (Travel.State.Gov). Как отмечается на официальном сайте дипведомства, приостановка связана с пересмотром политики иммиграции для стран с высоким риском использования социальных пособий. Заявители из этих стран по-прежнему могут подавать документы и проходить собеседование, однако в период действия паузы визы выдаваться не будут. Исключение сделано для лиц с двойным гражданством, если они используют паспорт страны, не включенной в список. "В рамках данного решения ни одна ранее выданная иммиграционная виза не была аннулирована… Пауза касается только заявителей на иммиграционные визы. Туристические визы относятся к неиммиграционным визам", – отмечается в сообщении. Мера вступит в силу 21 января 2026 года. Полный перечень стран, подпадающих под приостановку: Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Мьянма, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Куба, Республика Конго, Доминика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йемен.
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Приостановка выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Грузию, не затрагивает туристические и другие неиммиграционные визы, которые продолжат выдаваться в обычном режиме, также ни одна уже действующая иммиграционная виза аннулирована не будет.
Об этом сообщили в посольстве США в Грузии со ссылкой на сайт Государственного департамента (Travel.State.Gov). Как отмечается на официальном сайте дипведомства, приостановка связана с пересмотром политики иммиграции для стран с высоким риском использования социальных пособий.
"Президент Трамп ясно заявил, что иммигранты должны быть финансово самостоятельными и не представлять бремени для американских налогоплательщиков. Госдеп пересматривает все процедуры и руководящие документы, чтобы обеспечить, чтобы новые иммигранты из стран с высоким риском не пользовались социальной помощью и не становились "публичным бременем", – говорится в сообщении.
Заявители из этих стран по-прежнему могут подавать документы и проходить собеседование, однако в период действия паузы визы выдаваться не будут. Исключение сделано для лиц с двойным гражданством, если они используют паспорт страны, не включенной в список.
"В рамках данного решения ни одна ранее выданная иммиграционная виза не была аннулирована… Пауза касается только заявителей на иммиграционные визы. Туристические визы относятся к неиммиграционным визам", – отмечается в сообщении.
Мера вступит в силу 21 января 2026 года.
Полный перечень стран, подпадающих под приостановку: Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Мьянма, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Куба, Республика Конго, Доминика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йемен.