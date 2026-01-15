https://sputnik-georgia.ru/20260115/tbilisskiy-aeroport-budet-rasshiren--podrobnosti-296660916.html
Тбилисский аэропорт будет расширен – подробности
Тбилисский аэропорт будет расширен – подробности
За 11 месяцев 2025 года Тбилисский международный аэропорт обслужил около 5 миллионов пассажиров, что на 13% больше показателя 2024 года 15.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Правительство Грузии подписало соглашение с французской компанией Groupe ADP о расширении Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели. За 11 месяцев 2025 года Тбилисский международный аэропорт обслужил около 5 миллионов пассажиров, что на 13% больше показателя 2024 года. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, для расширения аэропорта будет осуществлена инвестиция в размере 150 миллионов долларов, что обеспечит увеличение пассажиропотока, непрерывное улучшение сервисов, создание комфортной и безопасной среды для пассажиров, быстрые и эффективные операционные процессы и внедрение современного пассажирского опыта, соответствующего международным стандартам. По его словам, инвестиция в размере 150 миллионов долларов значительно увеличит его пропускную способность Тбилисского международного аэропорта. В настоящее время TAV Airports является управляющей компанией Тбилисского и Батумского международных аэропортов и входит в один из крупнейших авиационных холдингов – французскую Groupe ADP. TAV Georgia работает в Грузии уже 20 лет и за этот период инвестировала в развитие аэропортов Тбилиси и Батуми до 230 миллионов долларов. Новый аэропорт Согласно плану правительства, пропускная способность нового аэропорта составит 20 миллионов пассажиров в год. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров от аэропорта Тбилиси.
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Правительство Грузии подписало соглашение с французской компанией Groupe ADP о расширении Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели.
За 11 месяцев 2025 года Тбилисский международный аэропорт обслужил около 5 миллионов пассажиров, что на 13% больше показателя 2024 года.
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, для расширения аэропорта будет осуществлена инвестиция в размере 150 миллионов долларов, что обеспечит увеличение пассажиропотока, непрерывное улучшение сервисов, создание комфортной и безопасной среды для пассажиров, быстрые и эффективные операционные процессы и внедрение современного пассажирского опыта, соответствующего международным стандартам.
"В рамках соглашения компания TAV, принадлежащая Groupe ADP, обеспечит управление аэропортом дополнительно на 5 лет, до конца 2031 года, до завершения строительства нового Тбилисского международного аэропорта в Вазиани", – заявил Кобахидзе.
По его словам, инвестиция в размере 150 миллионов долларов значительно увеличит его пропускную способность Тбилисского международного аэропорта.
В настоящее время TAV Airports является управляющей компанией Тбилисского и Батумского международных аэропортов и входит в один из крупнейших авиационных холдингов – французскую Groupe ADP.
TAV Georgia работает в Грузии уже 20 лет и за этот период инвестировала в развитие аэропортов Тбилиси и Батуми до 230 миллионов долларов.
Согласно плану правительства, пропускная способность нового аэропорта составит 20 миллионов пассажиров в год.
Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти.
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров от аэропорта Тбилиси.