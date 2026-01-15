https://sputnik-georgia.ru/20260115/tbilisskiy-aeroport-budet-rasshiren--podrobnosti-296660916.html

Тбилисский аэропорт будет расширен – подробности

Тбилисский аэропорт будет расширен – подробности

Sputnik Грузия

За 11 месяцев 2025 года Тбилисский международный аэропорт обслужил около 5 миллионов пассажиров, что на 13% больше показателя 2024 года 15.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-15T22:41+0400

2026-01-15T22:41+0400

2026-01-15T22:41+0400

грузия

экономика

новости

тбилисский международный аэропорт

ираклий кобахидзе

вазиани

tav georgia

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/02/288777952_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7eb94e603e728bd42b9b00ee8a0ab7c5.jpg

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Правительство Грузии подписало соглашение с французской компанией Groupe ADP о расширении Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели. За 11 месяцев 2025 года Тбилисский международный аэропорт обслужил около 5 миллионов пассажиров, что на 13% больше показателя 2024 года. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, для расширения аэропорта будет осуществлена инвестиция в размере 150 миллионов долларов, что обеспечит увеличение пассажиропотока, непрерывное улучшение сервисов, создание комфортной и безопасной среды для пассажиров, быстрые и эффективные операционные процессы и внедрение современного пассажирского опыта, соответствующего международным стандартам. По его словам, инвестиция в размере 150 миллионов долларов значительно увеличит его пропускную способность Тбилисского международного аэропорта. В настоящее время TAV Airports является управляющей компанией Тбилисского и Батумского международных аэропортов и входит в один из крупнейших авиационных холдингов – французскую Groupe ADP. TAV Georgia работает в Грузии уже 20 лет и за этот период инвестировала в развитие аэропортов Тбилиси и Батуми до 230 миллионов долларов. Новый аэропорт Согласно плану правительства, пропускная способность нового аэропорта составит 20 миллионов пассажиров в год. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров от аэропорта Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

вазиани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, тбилисский международный аэропорт, ираклий кобахидзе, вазиани, tav georgia