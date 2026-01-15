https://sputnik-georgia.ru/20260115/ucheniki-russkoy-shkoly-poluchili-podarki-ot-federatsii-futbola-gruzii---video-296657631.html

Ученики русской школы получили подарки от Федерации футбола Грузии – видео

Ученики русской школы получили подарки от Федерации футбола Грузии – видео

В средней школе №1 села Опрети в Марнеульском муниципалитете состоялся праздничный концерт. Гостей из Тбилиси дети встретили русскими и грузинскими песнями 15.01.2026, Sputnik Грузия

В самой малочисленной русской школе Грузии обучаются 6 учеников, среди них дети из близлежащих сел. В школе редко бывают гости. Она расположена в высокогорном селе, вблизи государственной границы с Арменией, где зима длится почти полгода. Ученики школы получили подарки от Федерации футбола страны. Руководитель программы "Открытые развлекательные футбольные школы" (Open Fun football Schools), глава департамента стадионов Федерации футбола Грузии Мамука Кварацхелия подарил всем ученикам майки и мячи. Подарки достались и педагогам, им передали также сертификаты за развитие русского языка.Директор школы Аркадий Манучарян поблагодарил руководство ФФУ и Мамуку Кварацхелия за внимание к школе и радость, доставленную детям.

