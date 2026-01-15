https://sputnik-georgia.ru/20260115/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-vosstanovleno-296657355.html

Верхний Ларс сегодня: движение к грузино-российской границе восстановлено

Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены с утра 14 января 15.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено как для большегрузов, так и для легковых автомобилей, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены с утра среды, 14 января. По информации Агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме, а на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 с более чем восемью посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

