Власти Грузии объявили войну высоким ценам на продукты – видео
15:49 15.01.2026 (обновлено: 15:54 15.01.2026)
В Грузии создадут специальную комиссию по контролю цен на продукты питания. Возглавит координационный орган премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Решение о создании комиссии уже утверждено правительством страны.
В состав комиссии вошли ключевые министры и руководители профильных ведомств. В ее работе также примет участие Агентство конкуренции и защиты прав потребителей.
Премьер-министр заявил, что власти намерены добиться снижения цен на продукты. По его словам, стоимость ряда товаров в Грузии почти в два раза выше, чем в странах Европы. Основной причиной такой разницы он назвал высокие наценки со стороны дистрибьюторов и розничных сетей.
Власти планируют начать переговоры с участниками рынка. При необходимости будут задействованы антимонопольные механизмы. Кроме того, министерству внутренних дел поручено проверить возможные признаки уголовных нарушений, связанных с формированием высоких цен.
