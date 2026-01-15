Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260115/vlasti-gruzii-obyavili-voynu-vysokim-tsenam-na-produkty---video-296656682.html
Власти Грузии объявили войну высоким ценам на продукты – видео
Власти Грузии объявили войну высоким ценам на продукты – видео
Sputnik Грузия
В Грузии создадут специальную комиссию по контролю цен на продукты питания. Возглавит координационный орган премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Решение о... 15.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-15T15:49+0400
2026-01-15T15:54+0400
грузия
видео
видео-новости из грузии
продукты питания
цены
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0f/296656508_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f99250ad0d52f6d794be5284e3081ae0.jpg
В состав комиссии вошли ключевые министры и руководители профильных ведомств. В ее работе также примет участие Агентство конкуренции и защиты прав потребителей.Премьер-министр заявил, что власти намерены добиться снижения цен на продукты. По его словам, стоимость ряда товаров в Грузии почти в два раза выше, чем в странах Европы. Основной причиной такой разницы он назвал высокие наценки со стороны дистрибьюторов и розничных сетей.Власти планируют начать переговоры с участниками рынка. При необходимости будут задействованы антимонопольные механизмы. Кроме того, министерству внутренних дел поручено проверить возможные признаки уголовных нарушений, связанных с формированием высоких цен.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0f/296656508_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_cdb086365a4e75dbd75913be36fe7bba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, видео, видео-новости из грузии, продукты питания, цены, мультимедиа, видео
грузия, видео, видео-новости из грузии, продукты питания, цены, мультимедиа, видео

Власти Грузии объявили войну высоким ценам на продукты – видео

15:49 15.01.2026 (обновлено: 15:54 15.01.2026)
© video: Sputnik
Подписаться
В Грузии создадут специальную комиссию по контролю цен на продукты питания. Возглавит координационный орган премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Решение о создании комиссии уже утверждено правительством страны.
В состав комиссии вошли ключевые министры и руководители профильных ведомств. В ее работе также примет участие Агентство конкуренции и защиты прав потребителей.

Премьер-министр заявил, что власти намерены добиться снижения цен на продукты. По его словам, стоимость ряда товаров в Грузии почти в два раза выше, чем в странах Европы. Основной причиной такой разницы он назвал высокие наценки со стороны дистрибьюторов и розничных сетей.

Власти планируют начать переговоры с участниками рынка. При необходимости будут задействованы антимонопольные механизмы. Кроме того, министерству внутренних дел поручено проверить возможные признаки уголовных нарушений, связанных с формированием высоких цен.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0