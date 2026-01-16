Грузия
"В метро без штанов" и снег на закуску: самые смешные фото недели
"В метро без штанов" и снег на закуску: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 16.01.2026, Sputnik Грузия
"В метро без штанов" и снег на закуску: самые смешные фото недели

16:15 16.01.2026 (обновлено: 18:00 16.01.2026)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Jordan Strauss

Дюк МакКлауд прибывает на 83-ю церемонию вручения премии "Золотой глобус".

© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Собаки в упряжке на дистанции гонки чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд – 2026".

© REUTERS Benoit Tessier

Президент Франции Эммануэль Макрон и король Испании Филипп VI в Елисейском дворце в Париже.

© photo: Sputnik / Yuri Kochetkov / Перейти в фотобанкПрохожие в парке 50-летия Октября.
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Сотрудники парка города Нара на западе Японии кормят оленей.

© Getty Images / Рicture alliance/Marcus Brandt

Чайка сидит на голове женщины в Германии.

© AP Photo / Frank Augstein

Пассажиры едут в лондонском метро во время ежегодной акции "Поездка в метро без штанов".

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Собака играет на снегу во время прогулки по берегу Енисея в окрестностях Красноярска.

© photo: Sputnik / Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкУчастники на дистанции Рождественского полумарафона в Омске.
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Птицы ищут пищу в снегу, Германия.

