"В метро без штанов" и снег на закуску: самые смешные фото недели
"В метро без штанов" и снег на закуску: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 16.01.2026, Sputnik Грузия
"В метро без штанов" и снег на закуску: самые смешные фото недели
16:15 16.01.2026 (обновлено: 18:00 16.01.2026)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Jordan Strauss
Дюк МакКлауд прибывает на 83-ю церемонию вручения премии "Золотой глобус".
Дюк МакКлауд прибывает на 83-ю церемонию вручения премии "Золотой глобус".
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
Собаки в упряжке на дистанции гонки чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд – 2026".
Собаки в упряжке на дистанции гонки чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд – 2026".
© REUTERS Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон и король Испании Филипп VI в Елисейском дворце в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон и король Испании Филипп VI в Елисейском дворце в Париже.
Прохожие в парке 50-летия Октября.
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Сотрудники парка города Нара на западе Японии кормят оленей.
Сотрудники парка города Нара на западе Японии кормят оленей.
© Getty Images / Рicture alliance/Marcus Brandt
Чайка сидит на голове женщины в Германии.
Чайка сидит на голове женщины в Германии.
© AP Photo / Frank Augstein
Пассажиры едут в лондонском метро во время ежегодной акции "Поездка в метро без штанов".
Пассажиры едут в лондонском метро во время ежегодной акции "Поездка в метро без штанов".
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
Собака играет на снегу во время прогулки по берегу Енисея в окрестностях Красноярска.
Собака играет на снегу во время прогулки по берегу Енисея в окрестностях Красноярска.
© photo: Sputnik / Alexey Malgavko
Участники на дистанции Рождественского полумарафона в Омске.
Участники на дистанции Рождественского полумарафона в Омске.
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Птицы ищут пищу в снегу, Германия.
Птицы ищут пищу в снегу, Германия.