Экономика Грузии превышала международные прогнозы последние 5 лет – замминистра

По прогнозу международного института, Грузия останется лидером на Южном Кавказе по уровню роста ВВП

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Экономический рост в Грузии за последние пять лет был значительно выше, чем прогнозировали международные финансовые организации, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2025 года составил 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-ноябре 2025 года составил 7,5%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022-м – 10,4%, в 2023-м – 7,8%, а в 2024 году – 9,7%. По словам замминистра, главная цель – обеспечить высокий экономический рост, который положительно скажется на благосостоянии наших граждан и, в целом, будет способствовать повышению конкурентоспособности страны и улучшению ее международных позиций. Кроме того, замминистра прокомментировал доклад Всемирного банка, который пересмотрел в сторону повышения прогноз экономического роста Грузии на 2025 и 2026 годы. Как отметил Цинцадзе, прогноз экономического роста на 2026 год также был пересмотрен в сторону роста. "Мы видим, что прогноз экономического роста Грузии на 2026 год увеличился на 0,5 процентного пункта и, по данным Всемирного банка, составит 5,5%. Прогноз экономического роста Грузии на 2026-2027 годы примерно в 1,6 раза выше, чем средний темп роста других стран-кандидатов в ЕС", – отметил он. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии в 2026 году на уровне 5,5%. По прогнозу международного института, Грузия останется лидером на Южном Кавказе по уровню роста ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

