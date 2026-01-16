https://sputnik-georgia.ru/20260116/gruziya-uvelichila-eksport-vina-v-evropu-296662981.html

Грузия увеличила экспорт вина в Европу

Грузия увеличила экспорт вина в Европу

Sputnik Грузия

В 2025 году из Грузии было экспортировано 11,5 миллиона литров вина – на 2% больше по сравнению с 2024 годом 16.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-16T16:56+0400

2026-01-16T16:56+0400

2026-01-16T16:56+0400

грузия

экономика

новости

национальное агентство вина

европа

польша

германия

вино и виноделие грузии

грузинское вино

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24008/52/240085206_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a976e3d7c4d30ae2c72d0cd9d534def7.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузия экспортировала вино на сумму 38,7 миллиона долларов в 2025 году примерно в 30 европейских стран, что на 7% больше по сравнению с 2024 годом, сообщило Национальное агентство вина. По информации Агентства, в 2025 году из Грузии было экспортировано 11,5 миллиона литров вина – на 2% больше по сравнению с 2024 годом. В прошлом году наибольший объем продаж грузинского вина среди европейских стран пришелся на Польшу, куда вывезли 6,8 млн литров. На втором месте – Германия, 1,3 млн литров, на третьем месте – Латвия, 1,2 млн литров. В Литву экспортировали 703,5 тыс. литров, в Великобританию – 327,7 тыс. литров, Эстонию – 271 тыс. литров. Одно из главных направлений деятельности Национального агентства вина – продвижение и повышение осведомленности о грузинском вине на международных рынках. Среди европейских стран стратегическими рынками для грузинского вина являются Великобритания, Германия и Польша, а также скандинавские страны, где агентство проводит рекламные и маркетинговые кампании с целью диверсификации рынков. При финансовой поддержке Агентства грузинские винодельческие компании участвуют во всех важных международных выставках вина и алкогольных напитков в Европе. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. На маркетинговую деятельность в 2025 году Национальное агентство вина выделило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Россия остается главным рынком сбыта для грузинского вина. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в январе-ноябре 2025 года из Грузии в Россию вывезли более 56 тысяч тонн натурального виноградного вина на сумму 156,7 миллиона долларов, что на 11,1% меньше, чем за отчетный период 2024 года. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список нематериального культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

польша

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, европа, польша, германия, вино и виноделие грузии, грузинское вино