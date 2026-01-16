https://sputnik-georgia.ru/20260116/gruziya-voshla-v-top-10-krupneyshikh-importerov-rossiyskogo-shokolada---video-296672866.html
Грузия вошла в топ-10 крупнейших импортеров российского шоколада – видео
Sputnik Грузия
Грузия оказалась среди крупнейших покупателей российского шоколада: по данным издания "Агроэкспорт", страна вошла в десятку основных импортеров сладостей из... 16.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-16T18:02+0400
2026-01-16T18:02+0400
2026-01-16T18:06+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
россия
грузия
шоколад
торговля
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/10/296672697_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_80674e56ab99879b9da2ebd618ffce13.jpg
Как сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", за 11 месяцев 2025 года в страну было ввезено 20 739 тонн шоколада на сумму $111,6 млн. Россия при этом остается главным поставщиком шоколада на грузинский рынок.Вторым крупнейшим поставщиком названа Украина: с января по ноябрь 2025 года импорт шоколада из этой страны вырос до $21,7 млн, а объем поставок составил 3 530 тонн.Среди заметных поставщиков также Польша. За 11 месяцев 2025 года Грузия импортировала оттуда 1 052 тонны шоколада общей стоимостью $10,3 млн.
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/10/296672697_185:0:1145:720_1920x0_80_0_0_e78cda5bddb820d826736b157c4f22fd.jpg
18:02 16.01.2026 (обновлено: 18:06 16.01.2026)
Грузия оказалась среди крупнейших покупателей российского шоколада: по данным издания "Агроэкспорт", страна вошла в десятку основных импортеров сладостей из России.
Как сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", за 11 месяцев 2025 года в страну было ввезено 20 739 тонн шоколада на сумму $111,6 млн. Россия при этом остается главным поставщиком шоколада на грузинский рынок.
Вторым крупнейшим поставщиком названа Украина: с января по ноябрь 2025 года импорт шоколада из этой страны вырос до $21,7 млн, а объем поставок составил 3 530 тонн.
Среди заметных поставщиков также Польша. За 11 месяцев 2025 года Грузия импортировала оттуда 1 052 тонны шоколада общей стоимостью $10,3 млн.