Грузия вошла в топ-10 крупнейших импортеров российского шоколада – видео

Грузия оказалась среди крупнейших покупателей российского шоколада: по данным издания "Агроэкспорт", страна вошла в десятку основных импортеров сладостей из... 16.01.2026, Sputnik Грузия

Как сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", за 11 месяцев 2025 года в страну было ввезено 20 739 тонн шоколада на сумму $111,6 млн. Россия при этом остается главным поставщиком шоколада на грузинский рынок.Вторым крупнейшим поставщиком названа Украина: с января по ноябрь 2025 года импорт шоколада из этой страны вырос до $21,7 млн, а объем поставок составил 3 530 тонн.Среди заметных поставщиков также Польша. За 11 месяцев 2025 года Грузия импортировала оттуда 1 052 тонны шоколада общей стоимостью $10,3 млн.

