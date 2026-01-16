https://sputnik-georgia.ru/20260116/inostranets-zaderzhan-na-chernomorskom-kurorte-gruzii-s-narkotikami-296664890.html

Иностранец задержан на черноморском курорте Грузии с наркотиками

Иностранец задержан на черноморском курорте Грузии с наркотиками

Sputnik Грузия

Гражданин Украины обвиняется и в незаконном хранении и приобретении наркотических средств, и в способствовании их реализации 16.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-16T17:57+0400

2026-01-16T17:57+0400

2026-01-16T17:57+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

батуми

украина

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/23/246322392_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_924b339e618b3b1a87845e836f86cf40.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Сотрудники полиции в Батуми за незаконное приобретение, хранение и способствование реализации задержали иностранного гражданина. Как установило следствие, им оказался гражданин Украины, у которого при себе и в съемной квартире оказалось большое количество наркотического вещества метадон. Также в доме у задержанного полиция обнаружила средства для расфасовки и реализации наркотиков. Гражданин Украины обвиняется и в незаконном хранении и приобретении наркотических средств, и в способствовании их реализации. Способствование реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте 2025 года. Она касается лиц, которые непосредственно не являются прямыми реализаторами наркотиков, однако способствуют их распространению. Наказание за способствование реализации аналогично наказанию за реализацию и предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

батуми

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, батуми, украина, мвд грузии