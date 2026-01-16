Исторический максимум – Грузия приняла 5,5 миллиона туристов в 2025 году

https://sputnik-georgia.ru/20260116/istoricheskiy-maksimum--gruziya-prinyala-55-milliona-turistov-v-2025-godu-296673529.html
16.01.2026
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, тем самым достигнув нового исторического максимума, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2025 году выросло на 5,9% по сравнению с 2024 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. Лидеры по визитам в Грузию Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году осуществили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше по сравнению с 2024 годом. Как приезжают туристы в Грузию Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 57,6% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе. На втором месте – посещение страны воздушным путем (41,6% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 1,8 миллиона путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, тем самым достигнув нового исторического максимума, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Число визитов международных путешественников в Грузию в 2025 году выросло на 5,9% по сравнению с 2024 годом.
Что касается туристических визитов, они выросли на 8,4% по сравнению с предыдущим годом.
Лидеры по визитам в Грузию
Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году осуществили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше по сравнению с 2024 годом.
Пятерка стран по числу международных визитов в Грузию в 2025 году
Страна
Число визитов, тысячи
Рост, %
Россия
1 579,7
11,1
Турция
1 248,9
-6,6
Армения
948,2
0,0
Израиль
402,4
29,4
Азербайджан
292,1
33,2
Как приезжают туристы в Грузию
Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 57,6% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.
На втором месте – посещение страны воздушным путем (41,6% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 1,8 миллиона путешественников.