https://sputnik-georgia.ru/20260116/istoricheskiy-maksimum--gruziya-prinyala-55-milliona-turistov-v-2025-godu-296673529.html

Исторический максимум – Грузия приняла 5,5 миллиона туристов в 2025 году

Исторический максимум – Грузия приняла 5,5 миллиона туристов в 2025 году

Sputnik Грузия

Число визитов международных путешественников в Грузию в 2025 году выросло на 5,9% 16.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-16T22:38+0400

2026-01-16T22:38+0400

2026-01-16T22:38+0400

туризм

грузия

новости

тбилисский международный аэропорт

национальная администрация туризма грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1d/293957300_0:137:2048:1289_1920x0_80_0_0_0d8440cd671525ab62b1ca0af8d1a595.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, тем самым достигнув нового исторического максимума, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2025 году выросло на 5,9% по сравнению с 2024 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. Лидеры по визитам в Грузию Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году осуществили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше по сравнению с 2024 годом. Как приезжают туристы в Грузию Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 57,6% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе. На втором месте – посещение страны воздушным путем (41,6% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 1,8 миллиона путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт, национальная администрация туризма грузии