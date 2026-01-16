https://sputnik-georgia.ru/20260116/pogranichniki-presekli-popytku-inostrantsev-nezakonno-proniknut-v-turtsiyu-296667571.html

Пограничники пресекли попытку иностранцев незаконно проникнуть в Турцию

Пограничники пресекли попытку иностранцев незаконно проникнуть в Турцию

16.01.2026

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Два иностранных гражданина были задержаны в Аджарии вблизи от грузино-турецкой границы за попытку проникнуть на территорию Турции, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По данным МВД, иностранные граждане, чье гражданство не уточняется, незаконно, в обход пограничного контроля пытались пересечь грузино-турецкую границу и попасть в Турцию. Попытка была пресечена, и теперь иностранцам грозит до 5 лет лишения свободы или выдворение из страны за попытку незаконного пересечения государственной границы Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

