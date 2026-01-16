https://sputnik-georgia.ru/20260116/premer-ministr-gruzii-ne-poedet-na-forum-v-davose-296673216.html
Премьер-министр Грузии не поедет на форум в Давосе
Премьер-министр Грузии не поедет на форум в Давосе
Sputnik Грузия
Грузия уже второй год на фоне ухудшения отношений с Западом не получает приглашений для участия в главном экономическом событии года 16.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-16T23:31+0400
2026-01-16T23:31+0400
2026-01-16T23:31+0400
грузия
новости
политика
давос
ираклий кобахидзе
дональд трамп
швейцария
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22973/99/229739970_0:143:3387:2048_1920x0_80_0_0_3bb7ad1c7182ee8a76a4484811716415.jpg
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не поедет на ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, сообщили грузинские СМИ со ссылкой на правительство Грузии. По информации СМИ, грузинский премьер-министр не получил приглашения от организаторов форума. Грузия уже второй год на фоне ухудшения отношений с Западом не получает приглашений для участия в главном экономическом событии года. В 2026 году мероприятие пройдет с 19 по 23 января, а основной темой объявлен "Дух диалога". Ожидается, что самым главным гостем форума станет президент США Дональд Трамп. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума (до своей отставки в 2025 году) – профессор Женевского университета Клаус Шваб. С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
давос
швейцария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22973/99/229739970_777:202:3238:2048_1920x0_80_0_0_57caa0bdd3687832847013f99e362f30.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, давос, ираклий кобахидзе, дональд трамп, швейцария
грузия, новости, политика, давос, ираклий кобахидзе, дональд трамп, швейцария
Премьер-министр Грузии не поедет на форум в Давосе
Грузия уже второй год на фоне ухудшения отношений с Западом не получает приглашений для участия в главном экономическом событии года
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не поедет на ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, сообщили грузинские СМИ со ссылкой на правительство Грузии.
По информации СМИ, грузинский премьер-министр не получил приглашения от организаторов форума.
Грузия уже второй год на фоне ухудшения отношений с Западом не получает приглашений для участия в главном экономическом событии года.
В 2026 году мероприятие пройдет с 19 по 23 января, а основной темой объявлен "Дух диалога". Ожидается, что самым главным гостем форума станет президент США Дональд Трамп.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума (до своей отставки в 2025 году) – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей.