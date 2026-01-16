https://sputnik-georgia.ru/20260116/premer-ministr-gruzii-ne-poedet-na-forum-v-davose-296673216.html

Премьер-министр Грузии не поедет на форум в Давосе

Премьер-министр Грузии не поедет на форум в Давосе

Sputnik Грузия

Грузия уже второй год на фоне ухудшения отношений с Западом не получает приглашений для участия в главном экономическом событии года 16.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-16T23:31+0400

2026-01-16T23:31+0400

2026-01-16T23:31+0400

грузия

новости

политика

давос

ираклий кобахидзе

дональд трамп

швейцария

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22973/99/229739970_0:143:3387:2048_1920x0_80_0_0_3bb7ad1c7182ee8a76a4484811716415.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не поедет на ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, сообщили грузинские СМИ со ссылкой на правительство Грузии. По информации СМИ, грузинский премьер-министр не получил приглашения от организаторов форума. Грузия уже второй год на фоне ухудшения отношений с Западом не получает приглашений для участия в главном экономическом событии года. В 2026 году мероприятие пройдет с 19 по 23 января, а основной темой объявлен "Дух диалога". Ожидается, что самым главным гостем форума станет президент США Дональд Трамп. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума (до своей отставки в 2025 году) – профессор Женевского университета Клаус Шваб. С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

давос

швейцария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, давос, ираклий кобахидзе, дональд трамп, швейцария