https://sputnik-georgia.ru/20260116/rossiya--glavnyy-importer-gruzinskikh-yablok-novye-dannye-296672176.html

Россия – главный импортер грузинских яблок: новые данные

Россия – главный импортер грузинских яблок: новые данные

Sputnik Грузия

Средняя экспортная цена 1 кг яблок за этот период составила 0,73 доллара, что на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года 16.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-16T19:59+0400

2026-01-16T19:59+0400

2026-01-16T19:59+0400

грузия

экономика

новости

сельское хозяйство грузии

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948339_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c54ad9598b802fe0f07a2b01dd0bcaaf.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузия экспортировала 10 тысяч тонн яблок с 1 августа 2025-го по 13 января 2026 года, 9 197 тонн из которых вывезли в Россию, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства. По информации ведомства, количество экспортированной продукции выросло на 28%, а стоимость экспорта – на 47% и составила 7,3 млн долларов. Средняя экспортная цена 1 кг яблок за этот период составила 0,73 доллара, что на 15% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Кроме РФ, в небольшом объеме грузинские яблоки вывезли в Турцию (540 тонн), Беларусь (150 тонн), Армению (83 тонны) и Ирак (21 тонну). Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начинается с начала сентября. В 2025 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало государственную программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря. В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2025 года закупили у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии, россия