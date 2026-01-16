https://sputnik-georgia.ru/20260116/rossiya--glavnyy-importer-gruzinskikh-yablok-novye-dannye-296672176.html
Россия – главный импортер грузинских яблок: новые данные
Россия – главный импортер грузинских яблок: новые данные
Sputnik Грузия
Средняя экспортная цена 1 кг яблок за этот период составила 0,73 доллара, что на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года 16.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-16T19:59+0400
2026-01-16T19:59+0400
2026-01-16T19:59+0400
грузия
экономика
новости
сельское хозяйство грузии
россия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948339_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c54ad9598b802fe0f07a2b01dd0bcaaf.jpg
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузия экспортировала 10 тысяч тонн яблок с 1 августа 2025-го по 13 января 2026 года, 9 197 тонн из которых вывезли в Россию, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства. По информации ведомства, количество экспортированной продукции выросло на 28%, а стоимость экспорта – на 47% и составила 7,3 млн долларов. Средняя экспортная цена 1 кг яблок за этот период составила 0,73 доллара, что на 15% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Кроме РФ, в небольшом объеме грузинские яблоки вывезли в Турцию (540 тонн), Беларусь (150 тонн), Армению (83 тонны) и Ирак (21 тонну). Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начинается с начала сентября. В 2025 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало государственную программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря. В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2025 года закупили у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948339_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_91c81f50a53911d639dba9f2d6282dd4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии, россия
грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии, россия
Россия – главный импортер грузинских яблок: новые данные
Средняя экспортная цена 1 кг яблок за этот период составила 0,73 доллара, что на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузия экспортировала 10 тысяч тонн яблок с 1 августа 2025-го по 13 января 2026 года, 9 197 тонн из которых вывезли в Россию, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства.
По информации ведомства, количество экспортированной продукции выросло на 28%, а стоимость экспорта – на 47% и составила 7,3 млн долларов.
Средняя экспортная цена 1 кг яблок за этот период составила 0,73 доллара, что на 15% выше, чем за аналогичный период 2024 года.
Кроме РФ, в небольшом объеме грузинские яблоки вывезли в Турцию (540 тонн), Беларусь (150 тонн), Армению (83 тонны) и Ирак (21 тонну).
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начинается с начала сентября.
В 2025 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало государственную программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря.
В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2025 года закупили у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм.