В Грузии раскрыта радикальная фашистская группировка – задержаны 16 человек
На данный момент следствию известно о 10 пострадавших, в том числе четырех несовершеннолетних 16.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали 16 членов радикальной фашистской группировки, издевавшихся над людьми, в том числе над детьми и подростками, говорится в сообщении МВД Грузии. На данный момент следствию известно о 10 пострадавших, в том числе четырех несовершеннолетних. При этом члены группировки снимали факты насилия и издевательств над жертвами на телефоны и размещали в социальных сетях. Полиция уже изъяла из домов задержанных мобильные телефоны, компьютеры, запрещенную в Грузии нацистскую символику, маски, холодное и шумовое оружие. Следствие ведется по статье "Унижающее или нечеловеческое обращение", в том числе в отношении несовершеннолетних, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
В Грузии раскрыта радикальная фашистская группировка – задержаны 16 человек
На данный момент следствию известно о 10 пострадавших, в том числе четырех несовершеннолетних
