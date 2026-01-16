https://sputnik-georgia.ru/20260116/v-gruzii-raskryta-radikalnaya-fashistskaya-gruppirovka--zaderzhany-16-chelovek-296673090.html

В Грузии раскрыта радикальная фашистская группировка – задержаны 16 человек

На данный момент следствию известно о 10 пострадавших, в том числе четырех несовершеннолетних 16.01.2026

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали 16 членов радикальной фашистской группировки, издевавшихся над людьми, в том числе над детьми и подростками, говорится в сообщении МВД Грузии. На данный момент следствию известно о 10 пострадавших, в том числе четырех несовершеннолетних. При этом члены группировки снимали факты насилия и издевательств над жертвами на телефоны и размещали в социальных сетях. Полиция уже изъяла из домов задержанных мобильные телефоны, компьютеры, запрещенную в Грузии нацистскую символику, маски, холодное и шумовое оружие. Следствие ведется по статье "Унижающее или нечеловеческое обращение", в том числе в отношении несовершеннолетних, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

