Власти Грузии будут выдавать гранты на проведение научных мероприятий
Власти Грузии будут выдавать гранты на проведение научных мероприятий
16.01.2026
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальный научный фонд имени Шота Руставели будет выдавать гранты на проведение различных международных научных мероприятий, соответствующее постановление уже подписано министром образования и науки Грузии. Согласно условиям выдачи грантов, деньги будут выдаваться на проведение научных мероприятий по следующим направлениям: медицинские, аграрные, социальные, гуманитарные науки и науки по изучению Грузии. Размер гранта на проведение конференций, конгрессов, форумов и симпозиумов составит не более 70 тысяч лари, а на рабочие встречи, воркшопы и семинары – 50 тысяч лари. При этом мероприятие должно пройти не менее чем через 4 месяца после подачи заявки. При этом деньги из гранта пойдут как на финансирование персонала, так и на гостиницы для участников, их транспортировку, питание, аппаратуру, синхронный перевод и расходы на материалы. При этом часть денег будет выдана авансом, а часть – после отчета о мероприятии. Заявку на получение гранта могут подавать как группа ученых, так и организации. Победителя будет определять конкурсная комиссия, которая должна будет отобрать победителей, давая оценку каждому представленному проекту. При этом в комиссию не могут войти лица, которые участвовали в различных научных проектах с просителями грантов или являются родственниками участников грантов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
