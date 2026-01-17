https://sputnik-georgia.ru/20260117/chto-budet-s-ekonomikoy-gruzii-v-2026-godu--prognoz-296678525.html

Что будет с экономикой Грузии в 2026 году – прогноз

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart прогнозируют рост цен в Грузии в 2026 году на уровне 3%, а рост ВВП – на уровне 6%. Годовая инфляция (ноябрь 2025 года к ноябрю 2024-го) в Грузии составила 4,8% при целевом показателе 3%, реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По прогнозу аналитиков, процесс значительного замедления инфляции начнется с марта 2026 года, чему в основном будет способствовать замедление темпов роста цен в вышеупомянутых категориях под влиянием базового эффекта. Что касается роста ВВП, исследователи отмечают, что в 2025 году экономика Грузии сохранила высокие темпы роста, и в январе-октябре 2025 года реальный ВВП вырос на 7,6%, а международные резервы достигли рекордных 5,8 млрд долларов США. Кроме того, по мнению аналитиков, положительное влияние на экономическую активность окажет 9,4%-ный годовой рост капитальных затрат правительства и ожидаемое смягчение монетарной политики. Galt & Taggart отмечает, что в среднесрочной перспективе экономический рост ожидается в пределах 5,5%. В тоже время, по мнению аналитиков, в 2026 году национальная валюта Грузии лари сохранит свою стабильность в том случае, если продолжится рост валютных поступлений продолжится, дефицит текущего счета будет ниже 5% ВВП и доллар останется слабым в глобальном масштабе. Согласно прогнозу, курс лари в 2026 году в среднем по отношению к доллару США ожидается в пределах 2,7, а по отношению к евро – в пределах 3,13.При этом, по сравнению с 2025 годом, относительно умеренные темпы накопления валютных резервов Национальным банком могут повлиять на динамику укрепления курса лари. Правительство Грузии прогнозирует рост экономики в 2026 году на уровне 5%. Аналогичного прогноза придерживаются и международные финансовые институты. В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

