Европа открыто готовится к войне с РФ - Орбан

Риск втягивания Венгрии в конфликт является "ежедневной угрозой", заявил венгерский премьер 17.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Западная Европа открыто готовится к войне с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что заседания Совета ЕС все больше напоминают военные совещания."Я вижу, что происходит на заседаниях Совета ЕС, и могу уверенно сказать: они готовятся к войне", — заявил Орбан, выступая на мероприятии в Мишкольце. Трансляцию вел телеканал М1.По его словам, подобные встречи уже не являются политическими дискуссиями, а представляют собой "военные советы", на которых страны, значительно превосходящие Венгрию по размерам, в частности Германия и Франция, обсуждают, каким образом Евросоюз намерен "победить русских".Орбан также отметил, что на этих заседаниях обсуждаются вопросы возможных репараций со стороны России и возврата средств, которые сейчас направляются Украине. "Таким образом, в Западной Европе идет реальная подготовка к войне", — подчеркнул он.Премьер-министр добавил, что риск втягивания Венгрии в конфликт является "ежедневной угрозой". В этой связи, по его словам, первоочередными пунктами любого будущего плана венгерского правительства остаются "сохранение нейтралитета" и "отказ от передачи венгерских средств Украине".Ранее Орбан заявлял, что европейские лидеры серьезно рассматривают возможность начала войны с Россией к 2030 году.В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не намерена воевать с Европой, однако в случае агрессии со стороны европейских стран Россия готова к ответным действиям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
20:41 17.01.2026 (обновлено: 20:42 17.01.2026)
