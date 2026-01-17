https://sputnik-georgia.ru/20260117/femitsid-v-tsentre-tbilisi--sud-otpravil-obvinyaemogo-v-tyurmu-296681357.html

Фемицид в центре Тбилиси – суд отправил обвиняемого в тюрьму

Фемицид в центре Тбилиси – суд отправил обвиняемого в тюрьму

Обвиняемый в убийстве молодой женщины заявил, что "не верит в смерть своей соседки" и что его обманывают

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения 35-летнему Амирану Дарджания, обвиняемому в убийстве 38-летней женщины 14 января в центре Тбилиси. С ходатайством об избрании строгой меры пресечения к суду обратилась прокуратура. В ведомстве заявили, что видят угрозу совершения нового преступления и что обвиняемый может скрыться от следствия. Дарджания обвиняют в том, что 14 января 2026 года он убил свою соседку Марику Тхелидзе прямо на пороге ее дома на улице Марджанишвили в центре Тбилиси. Обвиняемый нанес Тхелидзе удар ножом в сердце, и женщина истекла кровью до приезда скорой. Сам Дарджания заявил адвокату, что "не верит в смерть своей соседки" и что его обманывают. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, если суд признает его вменяемым. Как выяснили СМИ, это не первое преступление, совершенное Дарджания. Ранее его уже судили за тяжкое преступление, однако экспертиза признала его невменяемым, и после он прошел принудительное лечение в психбольнице. То, что мужчина страдает психическим расстройством, подтверждают и его соседи. По их словам, он отличался агрессивным поведением, и они не раз вызывали медиков, чтобы его поместили в больницу. Последний раз Дарджания проходил лечение за несколько недель до совершения преступления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

