Какая погода будет в Грузии 17 января – прогноз по городам
Какая погода будет в Грузии 17 января – прогноз по городам
По прогнозам синоптиков, в большей части страны ожидаются осадки – снег и дождь 17.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-17T10:52+0400
2026-01-17T10:52+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/16/263809222_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0fed8963a48156cc9b026bb40009d089.jpg
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В некоторых городах Грузии в субботу, 17 января ожидается снег, а в столице – +5 градусов и облачная погода, сообщают метеорологи. Прогноз погоды по городам:
Какая погода будет в Грузии 17 января – прогноз по городам

10:52 17.01.2026
По прогнозам синоптиков, в большей части страны ожидаются осадки – снег и дождь
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В некоторых городах Грузии в субботу, 17 января ожидается снег, а в столице – +5 градусов и облачная погода, сообщают метеорологи.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +3, дождь
Местиа -2, снег
Поти +5, дождь
Батуми +5, дождь
Озургети +4, снег
Кутаиси +4, дождь
Амбролаури +4, снег
Ахалцихе +2, облачно
Боржоми -1, снег
Бакуриани -3, снег
Гори +3, облачно
Степанцминда -5, облачно
Гудаури -8, снег
Телави +4, облачно
Рустави +5, облачно
Тбилиси +4, облачно.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
