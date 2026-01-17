https://sputnik-georgia.ru/20260117/kakaya-pogoda-budet-v-gruzii-17-yanvarya--prognoz-po-gorodam-296678893.html
Какая погода будет в Грузии 17 января – прогноз по городам
Какая погода будет в Грузии 17 января – прогноз по городам
По прогнозам синоптиков, в большей части страны ожидаются осадки – снег и дождь
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В некоторых городах Грузии в субботу, 17 января ожидается снег, а в столице – +5 градусов и облачная погода, сообщают метеорологи. Прогноз погоды по городам:
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В некоторых городах Грузии в субботу, 17 января ожидается снег, а в столице – +5 градусов и облачная погода, сообщают метеорологи.
Прогноз погоды по городам: