https://sputnik-georgia.ru/20260117/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-17-yanvarya-2026-296621101.html

Какой сегодня церковный праздник: 17 января 2026

Какой сегодня церковный праздник: 17 января 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 17 января отмечают Собор 70-ти апостолов, день памяти cвятых Феоктиста, Зосима, Афанасия и других 17.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-17T01:01+0400

2026-01-17T01:01+0400

2026-01-17T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/251001694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66408319e3583fccf6e0c4f60fab4bee.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Собор 70-ти апостоловПо церковному календарю 17 января отмечают Собор 70-ти апостолов. Они были избраны Господом, чтобы проповедовать Евангелие всему миру.Имена не всех 70-ти апостолов известны нам из Писания. Многие из них сохранились в Священном Предании. Но все они прославились тем, что после Сошествия Святого Духа отправились на проповедь Евангелия в самые разные уголки мира. Многие из них пострадали за Спасителя.В число 70-ти включают и обращенных двенадцатью первыми учениками, а также последователей первоверховного апостола Павла. По церковному календарю в течение года совершается память каждого из семидесяти апостолов. А 17 января их почитают всех вместе в знак того, что дела каждого равно важны для церкви.Игумен Кукума СикилийскогоПо церковному календарю 17 января поминают преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикилийского.В городе Кукуме на острове Сицилия будущий святой основал монастырь, где стал игуменом. В обители преподобного Феоктиста жили греческие монахи, бежавшие от преследования иконоборцев. Скончался святой в 800 году.Святые мученикиПо церковному календарю 17 января поминают преподобномученика Зосиму и мученика Афанасия, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане (284-305).Пустынножителя Зосиму, происходившего из Киликии, схватили во время преследования христиан и подвергли жестоким пыткам. Но преподобномученик, хранимый Господом, остался невредим.Афанасий – смотритель тюрьмы, присутствовавший при этом чуде, уверовав во Христа, крестился. Когда преподобного вместе с Афанасием отпустили, они ушли в пустыню и прожили до конца жизни в расселине горы.ИмениныПо церковному календарю 17 января именины отмечают Александр, Архипп, Андроник, Афанасий, Анисим, Артемий, Аристарх, Денис, Ефим, Карп, Кондратий, Климент, Лука, Марк, Николай, Никанор, Павел, Прохор, Родион, Семен, Степан, Силуан, Трофим,Тимофей, Фаддей, Феоктист, Филипп, Филимон и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников